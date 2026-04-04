Leipzig mit Sieg bei Werner-Rückkehr nach Bremen

Leipzig siegt 2:1 bei der Rückkehr des Trainers Ole Werner nach Bremen. Leipzigs Effizienz und Keeper Vandevoordt sichern den Gästen die drei Punkte.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Leipzig-Coach Ole Werner erlebt eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Leipzig jubelt nämlich über einen 2:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen (mit Cameron Puertas, ohne Isaac Schmidt) und festigt seinen Platz in der oberen Tabellenregion.

Von Beginn an ist die Partie intensiv. Beide Teams schenken sich nichts, Leipzig startet schwungvoll und übernimmt schnell die Kontrolle. Die erste Grosschance hat Schmid für Bremen, er scheitert aber am starken Leipziger Keeper Vandevoordt. Kurz darauf schlägt Leipzig zu: Nusa trifft per Flachschuss zur Führung. Bremen findet danach besser ins Spiel, drängt mehrfach auf den Ausgleich, doch die Chancenverwertung bleibt das grosse Manko – Vandevoordt rettet gleich mehrmals.

Nach der Pause ist wieder Leipzig am Drücker und kann die Führung durch Cardoso erhöhen. Werder stemmt sich gegen die Niederlage, kommt durch Musah in der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer. Die letzten Minuten werden zum Bremer Sturmlauf, doch RB verteidigt geschickt und bringt den knappen Sieg mit cleverem Zeitspiel über die Ziellinie.