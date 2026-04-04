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Werder Bremen
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1:2
RB Leipzig
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Beendet
1:2
RB Leipzig
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Musah 90'+4
Nusa 15'
Romulo 52'
04.04.2026, 17:28 Uhr

90. Minute (+8)

Die komplette reguläre Spielzeit wirkte RB Leipzig sehr gefestigt, doch nun sind die Mannen von Ole Werner am Schwimmen!

04.04.2026, 17:21 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+2)

Gelbe Karte für Tidiam Gomis (RB Leipzig)

04.04.2026, 17:21 Uhr

90. Minute (+1)

Die Nachspielzeit fällt mit sieben Minuten sehr üppig aus. Allerdings ist dies mit vielen Unterbrechungen und auch den Wechseln zu erklären, sodass dies auch durchaus in Ordnung geht.

04.04.2026, 17:21 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 7 Minuten nachgespielt.

04.04.2026, 17:20 Uhr

89. Minute

Jovan Milošević probiert es aus 20 Metern. Sein Schuss dreht sich jedoch vom Tor weg, sodass am Ende rund zwei Meter zum möglichen Torerfolg fehlen.

04.04.2026, 17:18 Uhr

87. Minute

Die grösste Torgefahr für den Kasten von Maarten Vandevoordt entsteht nach einem Pressschlag von Willi Orbán und Cameron Puertas, wodurch eine hohe Bogenlampe folgt. Im Rückwärtslaufen kann Vandevoordt die Kugel kurz vor der Torlinie aus der Luft pflücken und hält die 2:0-Führung fest.

04.04.2026, 17:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

86. Minute

Einwechslung bei RB Leipzig: Benjamin Henrichs

04.04.2026, 17:16 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

86. Minute

Auswechslung bei RB Leipzig: Yan Diomande

04.04.2026, 17:15 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

86. Minute

Einwechslung bei RB Leipzig: Assan Ouédraogo

04.04.2026, 17:15 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

86. Minute

Auswechslung bei RB Leipzig: Christoph Baumgartner

Effizienz wird belohnt
Leipzig mit Sieg bei Werner-Rückkehr nach Bremen

Leipzig siegt 2:1 bei der Rückkehr des Trainers Ole Werner nach Bremen. Leipzigs Effizienz und Keeper Vandevoordt sichern den Gästen die drei Punkte.
Publiziert: 04.04.2026 um 18:42 Uhr
1/2
Leipzig gewinnt gegen Werder Bremen 2:1.
Foto: IMAGO/Steinsiek.ch
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Leipzig-Coach Ole Werner erlebt eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Leipzig jubelt nämlich über einen 2:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen (mit Cameron Puertas, ohne Isaac Schmidt) und festigt seinen Platz in der oberen Tabellenregion.

Von Beginn an ist die Partie intensiv. Beide Teams schenken sich nichts, Leipzig startet schwungvoll und übernimmt schnell die Kontrolle. Die erste Grosschance hat Schmid für Bremen, er scheitert aber am starken Leipziger Keeper Vandevoordt. Kurz darauf schlägt Leipzig zu: Nusa trifft per Flachschuss zur Führung. Bremen findet danach besser ins Spiel, drängt mehrfach auf den Ausgleich, doch die Chancenverwertung bleibt das grosse Manko – Vandevoordt rettet gleich mehrmals.

Nach der Pause ist wieder Leipzig am Drücker und kann die Führung durch Cardoso erhöhen. Werder stemmt sich gegen die Niederlage, kommt durch Musah in der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer. Die letzten Minuten werden zum Bremer Sturmlauf, doch RB verteidigt geschickt und bringt den knappen Sieg mit cleverem Zeitspiel über die Ziellinie.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
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28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
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28
19
53
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Robert
Hartmann
Deutschland
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Bremen, Deutschland
Weserstadion
Kapazität
42'100
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