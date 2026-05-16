Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
33
82
86
2
Borussia Dortmund
33
34
70
3
RB Leipzig
33
22
65
4
VfB Stuttgart
33
22
61
5
TSG Hoffenheim
33
17
61
6
Bayer Leverkusen
33
21
58
7
SC Freiburg
33
-9
44
8
Eintracht Frankfurt
33
-4
43
9
FC Augsburg
33
-12
43
10
FSV Mainz
33
-11
37
11
Hamburger SV
33
-14
37
12
Union Berlin
33
-18
36
13
Borussia Mönchengladbach
33
-15
35
14
1. FC Köln
33
-10
32
15
Werder Bremen
33
-21
32
16
VfL Wolfsburg
33
-26
26
17
1. FC Heidenheim 1846
33
-29
26
18
FC St. Pauli
33
-29
26