Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
31
81
82
2
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
31
24
62
4
TSG Hoffenheim
31
16
57
5
VfB Stuttgart
30
20
56
6
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Frankfurt
31
-2
43
8
SC Freiburg
30
-4
43
9
FC Augsburg
31
-16
37
10
FSV Mainz
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Union Berlin
31
-20
32
13
1. FC Köln
31
-8
31
14
Hamburger SV
31
-16
31
15
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsburg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim 1846
31
-31
22