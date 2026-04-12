Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
RB Leipzig
29
20
56
4
VfB Stuttgart
28
18
53
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
28
-8
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
14
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19