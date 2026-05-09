Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
33
34
70
3
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
33
-4
43
9
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23