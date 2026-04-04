Urs Fischers Mainz feiert nächsten Sieg im Abstiegskampf

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die TSG 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05 liefern sich am 28. Bundesliga-Spieltag ein spannendes Duell zweier Teams mit völlig unterschiedlichen Ambitionen. Hoffenheim träumt vom Champions-League-Einzug, Mainz setzt alles auf den Klassenerhalt – am Ende jubelt das Team von Urs Fischer über einen knappen 2:1-Auswärtssieg und rücken dank dem dritten Dreier in Folge bis auf den neunten Tabellenrang vor.

Das Spiel startet schwungvoll. Tietz bringt Mainz nach einer präzisen Flanke von Mwene per wuchtigem Kopfball überraschend in Führung, obwohl Hoffenheim das aktivere Team ist. Die Gastgeber antworten energisch: Asllani hämmert den Ball aus der Distanz unter die Latte und gleicht sehenswert aus. In der Folge bleibt Hoffenheim spielbestimmend, Prass und Coufal sorgen für Torgefahr, doch Mainzer Keeper Batz zeigt starke Paraden.

Nach der Pause wird das Geschehen etwas ruhiger. Bis Mainz mutiger wird und Tietz einen Abpraller zu seinem zweiten Tor nutzt. Hoffenheim kommt nur noch selten vor das Mainzer Tor, Burger trifft einmal den Pfosten und vergibt so die grosse Ausgleichschance. Am Ende verteidigt Mainz das schmeichelhafte 2:1 mit viel Leidenschaft und macht den nächsten Schritt in Richtung Ligaverbleib. Hoffenheim muss sich mit einer enttäuschenden Heimniederlage abfinden – das Champions-League-Ticket ist wieder ein Stück weiter entfernt.