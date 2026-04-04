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TSG Hoffenheim
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1:2
FSV Mainz
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TSG Hoffenheim
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Beendet
1:2
FSV Mainz
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Asllani 23'
Tietz 13', 79'
04.04.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+2)

Vier Minuten Nachspielzeit gibt es, die Hälfte ist bereits durch. Aktuell haben die Rot-Weissen defensiv alles im Griff, es deutet nichts auf den Ausgleich hin.

04.04.2026, 17:19 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

04.04.2026, 17:16 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Lennard Maloney

04.04.2026, 17:16 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Paul Nebel

04.04.2026, 17:16 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Tim Lemperle

04.04.2026, 17:15 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Max Moerstedt

04.04.2026, 17:14 Uhr

86. Minute

Mit einem hohen Steilpass wird Lemperle halbrechts in die Spitze geschickt. Der Ex-Kölner bekommt den Ball jedoch nicht kontrolliert, die Gäste können die Situation bereinigen.

04.04.2026, 17:14 Uhr

85. Minute

Plötzlich ist wieder Leben im Spiel der Ilzer-Truppe. Sie drängt mit aller Macht auf das 2:2.

04.04.2026, 17:13 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou

04.04.2026, 17:13 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

84. Minute

Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Alexander Prass

Hoffenheim patzt im CL-Rennen
Urs Fischers Mainz feiert nächsten Sieg im Abstiegskampf

Mainz 05 überrascht Hoffenheim in Sinsheim mit einem 2:1-Auswärtssieg und rückt dem Klassenerhalt näher. Matchwinner Phillip Tietz erzielt beide Treffer der Rheinhessen.
Publiziert: 04.04.2026 um 18:28 Uhr
1/2
Phillip Tietz (r.) schiesst Mainz zum 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim.
Foto: IMAGO/Jan Huebner
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Julian SigristRedaktor Sport

Die TSG 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05 liefern sich am 28. Bundesliga-Spieltag ein spannendes Duell zweier Teams mit völlig unterschiedlichen Ambitionen. Hoffenheim träumt vom Champions-League-Einzug, Mainz setzt alles auf den Klassenerhalt – am Ende jubelt das Team von Urs Fischer über einen knappen 2:1-Auswärtssieg und rücken dank dem dritten Dreier in Folge bis auf den neunten Tabellenrang vor.

Das Spiel startet schwungvoll. Tietz bringt Mainz nach einer präzisen Flanke von Mwene per wuchtigem Kopfball überraschend in Führung, obwohl Hoffenheim das aktivere Team ist. Die Gastgeber antworten energisch: Asllani hämmert den Ball aus der Distanz unter die Latte und gleicht sehenswert aus. In der Folge bleibt Hoffenheim spielbestimmend, Prass und Coufal sorgen für Torgefahr, doch Mainzer Keeper Batz zeigt starke Paraden.

Nach der Pause wird das Geschehen etwas ruhiger. Bis Mainz mutiger wird und Tietz einen Abpraller zu seinem zweiten Tor nutzt. Hoffenheim kommt nur noch selten vor das Mainzer Tor, Burger trifft einmal den Pfosten und vergibt so die grosse Ausgleichschance. Am Ende verteidigt Mainz das schmeichelhafte 2:1 mit viel Leidenschaft und macht den nächsten Schritt in Richtung Ligaverbleib. Hoffenheim muss sich mit einer enttäuschenden Heimniederlage abfinden – das Champions-League-Ticket ist wieder ein Stück weiter entfernt.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
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28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Harm
Osmers
Deutschland
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Sinsheim, Deutschland
Rhein-Neckar-Arena
Kapazität
30'150
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