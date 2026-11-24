Die beiden Fussball-Profis Sebastian Sebulonsen und Sofie Lundgaard sind ein Paar. Auf Instagram verdichteten sich die Hinweise, nun ist die Beziehung der beiden Bundesliga-Profis offiziell.

Darum gehts Sebastian Sebulonsen und Sofie Lundgaard sind zusammen

Er spielt beim 1 FC Köln, sie bei Eintracht Frankfurt

Auf Instagram gab es zuletzt immer wieder Anzeichen, dass sie ein Paar sind

Cédric Heeb Redaktor Sport

Seit seinem Wechsel von Bröndby zum 1. FC Köln im Sommer 2025 ist Sebastian Sebulonsen (26) unbestrittener Stammspieler des Effzeh. Vor knapp einem Monat schoss der Norweger beim 5:0-Sieg gegen Union Berlin in der 2. Runde des DFB-Pokals sein erstes Pflichtspieltor für den Bundesligisten. Und nun hat der Norweger auch noch sein Liebesglück gefunden – mit einer Fussballerin, die ebenfalls Profi in Deutschland ist.

Wie der «Bild» bestätigt wird, ist Sebulonsen mit Sofie Lundgaard (24) zusammen. Auf Instagram hat die Dänin bereits vor ein paar Wochen vereinzelt Schnappschüsse gepostet, die auf eine Beziehung hindeuten liessen. Offiziell bestätigt haben die beiden eine Beziehung damals aber noch nicht.

Er spielt in Köln, sie in Frankfurt

In Sebulonsens letztem Instagram-Beitrag vom Montag taucht die Mittelfeldspielerin auch in der Bildstrecke auf, zudem kommentiert Lundgaard den Post mit zwei Herz-Emojis. Ihre Liebe machen sie damit offiziell.

Die beiden Turteltauben trennen jedoch rund 150 Kilometer. Denn Lundgaard ist seit diesem Sommer Teamkollegin von Nati-Spielerin Noemi Ivelj (20) bei Eintracht Frankfurt, zuvor lief die Mittelfeldspielerin für den FC Liverpool auf.

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