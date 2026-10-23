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Schweizer trifft und trifft
Muheim bringt das Volksparkstadion zum Explodieren

Miro Muheim bringt das Volksparkstadion zum Explodieren. Der Schweizer trifft gegen den VfB Stuttgart kurz vor Schluss und sorgt damit für den Heimsieg.
Publiziert: vor 1 Minute
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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
6
17
14
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
7
14
3
SC Freiburg
SC Freiburg
6
9
13
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
6
7
13
5
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
10
6
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
6
1
10
7
RB Leipzig
RB Leipzig
6
5
9
8
Werder Bremen
Werder Bremen
6
0
9
9
Hamburger SV
Hamburger SV
6
-9
9
10
FC Augsburg
FC Augsburg
6
4
8
11
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-6
8
12
1. FC Köln
1. FC Köln
6
-3
7
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
-2
6
14
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
6
-3
6
15
Schalke 04
Schalke 04
6
-3
5
16
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
6
-4
5
17
Union Berlin
Union Berlin
6
-12
5
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
6
-12
0
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