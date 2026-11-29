Am Samstagabend spät gab Union Berlin die Entlassung von Mauro Lustrinelli bekannt. Am Sonntag wird bekannt, wer den Tessiner als Trainer beerben wird.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Medienberichten zufolge steht fest, wer Mauro Lustrinelli (50) als Union-Trainer beerbt. Laut «Sky» wird Jess Thorup (56) Anfang der Woche bei den Köpenickern vorgestellt.

Der Däne, der von 2023 bis 2025 den FC Augsburg in der Bundesliga trainierte, arbeitete zuletzt beim KRC Genk in Belgien. Anfang November wurde er dort aber nach nur zwölf Spielen entlassen. Nun wartet bereits die nächste Herausforderung. Thorup gilt als Trainer, der grossen Wert auf defensive Stabilität legt.

Die Entlassung von Lustrinelli wurde erst am späten Samstagabend nach der 1:2-Pleite gegen Urs Fischers (60) Mainz bekannt. Schon am Tag danach steht jetzt der Nachfolger in den Startlöchern. Es ist darum fraglich, ob ein besseres Ergebnis dem Schweizer den Job gerettet hätte.

Für Union geht es am Samstag mit dem Duell beim HSV (15.30 Uhr) weiter.