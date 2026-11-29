Medienberichten zufolge steht fest, wer Mauro Lustrinelli (50) als Union-Trainer beerbt. Laut «Sky» wird Jess Thorup (56) Anfang der Woche bei den Köpenickern vorgestellt.
Der Däne, der von 2023 bis 2025 den FC Augsburg in der Bundesliga trainierte, arbeitete zuletzt beim KRC Genk in Belgien. Anfang November wurde er dort aber nach nur zwölf Spielen entlassen. Nun wartet bereits die nächste Herausforderung. Thorup gilt als Trainer, der grossen Wert auf defensive Stabilität legt.
Die Entlassung von Lustrinelli wurde erst am späten Samstagabend nach der 1:2-Pleite gegen Urs Fischers (60) Mainz bekannt. Schon am Tag danach steht jetzt der Nachfolger in den Startlöchern. Es ist darum fraglich, ob ein besseres Ergebnis dem Schweizer den Job gerettet hätte.
Für Union geht es am Samstag mit dem Duell beim HSV (15.30 Uhr) weiter.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
10
10
24
2
Bayern München
11
20
23
3
SC Freiburg
0:0
11
11
23
4
RB Leipzig
0:0
11
18
22
5
Bayer Leverkusen
10
7
19
6
Werder Bremen
11
6
19
7
Eintracht Frankfurt
11
-4
16
8
VfB Stuttgart
11
0
14
9
1. FC Köln
11
1
13
10
SC Paderborn 07
11
0
13
11
FSV Mainz
11
-2
13
12
SV 07 Elversberg
11
-7
13
13
Hamburger SV
11
-14
13
14
FC Augsburg
10
2
12
15
TSG Hoffenheim
10
-2
12
16
Schalke 04
11
-13
7
17
Union Berlin
11
-19
7
18
Borussia Mönchengladbach
11
-14
5