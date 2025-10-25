DE
FR
Abonnieren
Hamburger SV
Hamburger SV
15:30
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Zum Fussball-Kalender
Hamburger SV
Hamburger SV
Ab 15:30 Uhr
Vs
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Bundesliga
Hamburger SV - VfL Wolfsburg

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
7
23
21
2
RB Leipzig
RB Leipzig
7
1
16
3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
7
5
15
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
7
14
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
5
14
6
1. FC Köln
1. FC Köln
7
2
11
7
Werder Bremen
Werder Bremen
8
-4
11
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
7
1
10
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
7
0
10
10
Union Berlin
Union Berlin
8
-4
10
11
SC Freiburg
SC Freiburg
7
0
9
12
Hamburger SV
Hamburger SV
7
-3
8
13
FC Augsburg
FC Augsburg
7
-2
7
14
FC St. Pauli
FC St. Pauli
7
-4
7
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
7
-5
5
16
FSV Mainz
FSV Mainz
7
-6
4
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
7
-7
4
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
7
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Martin
Petersen
Deutschland
Anstoss
Samstag
25. Oktober 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Volksparkstadion
Kapazität
57’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen