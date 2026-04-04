HSV erkämpft sich Remis nach diskutablem Muheim-Platzverweis

Der HSV spielt gegen Augsburg 1:1 unentschieden. Der Schweizer Miro Muheim wird wegen einer unglücklichen Notbremse des Feldes verwiesen.

Der HSV erkämpft sich gegen Augsburg ein Remis. Es wird zum Fight, weil kurz nach dem Ausgleichstreffer der Hamburger durch Ransford Königsdörffer (60.) deren Captain, Miro Muheim, mit Rot vom Platz fliegt (64.). Ein durchaus diskutabler Entscheid.

Der Schweizer kann vor dem eigenen Strafraum die Kugel nicht richtig unter Kontrolle bringen, wodurch Ex-FCB-Spieler Kade seine Chance wittert. Muheim will den Ball wegspitzeln, stellt seinen Fuss hin und kommt unkontrolliert zu Fall – dummerweise auf Kades hinteres Bein, wodurch dieser zu Fall kommt. Ja, damit verhindert er eine klare Torchance, aber Absicht kann man dem Linksverteidiger keine unterstellen.

Die zwei anderen Schweizer, die in Hamburg auf dem Platz stehen, können aber nicht von der Überzahl profitieren. Fabian Rieder und Cedric Zesiger spielen beide durch, müssen sich am Ende aber mit dem Punkt zufrieden geben. Zesiger hat in der Schlussphase beinahe noch einen Handelfmeter zu verantworten, die Wiederholung zeigt aber, dass der Arm klar angelegt ist.

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