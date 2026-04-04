HSV erkämpft sich Remis nach diskutablem Muheim-Platzverweis

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Hamburger SV
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FC Augsburg
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Beendet
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FC Augsburg
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Königsdörffer 60'
Chaves 22'
04.04.2026, 17:24 Uhr

90. Minute (+4)

Die letzten 60 Sekunden laufen. Augsburg wirft nochmal alles nach vorne, aber ohne Erfolg.

04.04.2026, 17:21 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

04.04.2026, 17:21 Uhr

90. Minute

Baum bringt mit Ogundu noch einen weiteren Stürmer für die Nachspielzeit.

04.04.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute

Einwechslung bei FC Augsburg: Uchenna Ogundu

04.04.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute

Auswechslung bei FC Augsburg: Alexis Claude-Maurice

04.04.2026, 17:19 Uhr

89. Minute

Vieira führt den Freistoss kurz zu Gocholeishvili aus, der aus 23 Metern knapp über das Tor verzieht.

04.04.2026, 17:18 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

87. Minute

Gelbe Karte für Keven Schlotterbeck (FC Augsburg)
Es wird hektisch in Hamburg und die Rothosen sind in Unterzahl gerade näher am Siegtreffer als die Gäste. Schlotterbeck stellt Vieira am Sechzehner ein Bein und wird verwarnt.

04.04.2026, 17:16 Uhr

85. Minute

VAR: Es gibt keinen Elfmeter.
In der Wiederholung sieht man eindeutig, dass Zesigers-Arm deutlich angelegt war und deshalb nimmt der Unparteiische den Elfmeter schnell zurück.

04.04.2026, 17:15 Uhr

85. Minute

Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.Riesen-Aufregung beim FCA. Aytekin hat einen Handelfmeter gepfiffen, doch die Fuggerstädter sind damit alles andere als einverstanden.

04.04.2026, 17:14 Uhr

84. Minute

Riesen-Parade von Dahmen! Nicht einmal 60 Sekunden später ist der FCA-Schlussmann erneut gefordert. Grønbæk zieht volley aus 25 Metern ab und zwingt Dahmen zu einer Weltklasse-Parade, der den Ball mit den Fingerspitzen noch an den Pfosten lenkt.

Erste Rote Karte in Bundesliga
HSV erkämpft sich Remis nach diskutablem Muheim-Platzverweis

Der HSV spielt gegen Augsburg 1:1 unentschieden. Der Schweizer Miro Muheim wird wegen einer unglücklichen Notbremse des Feldes verwiesen.
Publiziert: 04.04.2026 um 18:21 Uhr
Miro Muheim wird nach rund einer Stunde mit Rot vom Platz gestellt.
Foto: IMAGO/Steinsiek.ch
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Manuela Bigler und BliKI

Der HSV erkämpft sich gegen Augsburg ein Remis. Es wird zum Fight, weil kurz nach dem Ausgleichstreffer der Hamburger durch Ransford Königsdörffer (60.) deren Captain, Miro Muheim, mit Rot vom Platz fliegt (64.). Ein durchaus diskutabler Entscheid.

Der Schweizer kann vor dem eigenen Strafraum die Kugel nicht richtig unter Kontrolle bringen, wodurch Ex-FCB-Spieler Kade seine Chance wittert. Muheim will den Ball wegspitzeln, stellt seinen Fuss hin und kommt unkontrolliert zu Fall – dummerweise auf Kades hinteres Bein, wodurch dieser zu Fall kommt. Ja, damit verhindert er eine klare Torchance, aber Absicht kann man dem Linksverteidiger keine unterstellen.

Die zwei anderen Schweizer, die in Hamburg auf dem Platz stehen, können aber nicht von der Überzahl profitieren. Fabian Rieder und Cedric Zesiger spielen beide durch, müssen sich am Ende aber mit dem Punkt zufrieden geben. Zesiger hat in der Schlussphase beinahe noch einen Handelfmeter zu verantworten, die Wiederholung zeigt aber, dass der Arm klar angelegt ist.

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Samstag
04. April 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Volksparkstadion
Kapazität
57'000
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