HSV erkämpft sich Remis nach diskutablem Muheim-Platzverweis

Der HSV erkämpft sich gegen Augsburg ein Remis. Es wird zum Fight, weil kurz nach dem Ausgleichstreffer der Hamburger durch Ransford Königsdörffer (60.) deren Captain, Miro Muheim, mit Rot vom Platz fliegt (64.). Ein durchaus diskutabler Entscheid.
Der Schweizer kann vor dem eigenen Strafraum die Kugel nicht richtig unter Kontrolle bringen, wodurch Ex-FCB-Spieler Kade seine Chance wittert. Muheim will den Ball wegspitzeln, stellt seinen Fuss hin und kommt unkontrolliert zu Fall – dummerweise auf Kades hinteres Bein, wodurch dieser zu Fall kommt. Ja, damit verhindert er eine klare Torchance, aber Absicht kann man dem Linksverteidiger keine unterstellen.
Die zwei anderen Schweizer, die in Hamburg auf dem Platz stehen, können aber nicht von der Überzahl profitieren. Fabian Rieder und Cedric Zesiger spielen beide durch, müssen sich am Ende aber mit dem Punkt zufrieden geben. Zesiger hat in der Schlussphase beinahe noch einen Handelfmeter zu verantworten, die Wiederholung zeigt aber, dass der Arm klar angelegt ist.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16