Gladbach patzt gegen Schlusslicht Heidenheim

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Borussia Mönchengladbach
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2:2
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
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Borussia Mönchengladbach
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Beendet
2:2
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
Mohya 16'
Honorat 74'
Mainka 26'
Busch 64'
04.04.2026, 17:23 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+5)

Spielende

04.04.2026, 17:23 Uhr

90. Minute (+4)

Ein Freistoss von Ibrahimović segelt aus dem Mittelfeld noch einmal hoch in den Strafraum und findet dort Pieringer, dessen Abschluss aus spitzem Winkel aber ungefährlich in den Armen von Nicholas landet.

04.04.2026, 17:22 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+3)

Gelbe Karte für Kevin Diks (Bor. Mönchengladbach)

04.04.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+3)

Stöger sucht Tabakovic mit einem Ball links in den Strafraum, der aber etwas zu steil ist und so bei Ramaj landet.

04.04.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+1)

Nach einer Flanke von Honorat bleibt der Ball irgendwie am Heidenheimer Strafraum und landet dann links in der Box bei Castrop. Der findet Bolin, dessen Schuss aber von Ramaj stark entschärft werden kann.

04.04.2026, 17:20 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

04.04.2026, 17:20 Uhr

90. Minute

Tabakovic bleibt nach einem langen Ball liegen, er hatte sich im Zweikampf mit Mainka am Knöchel wehgetan. Gladbach fordert Strafstoss, den es aber nicht gibt.

04.04.2026, 17:18 Uhr

88. Minute

Castrop bedient Tabakovic links im Strafraum, der sich den Ball auf links legt und aus spitzem Winkel wuchtig ans Aussennetz schiesst.

04.04.2026, 17:16 Uhr

85. Minute

Niehues hat viel Platz vor dem Strafraum und bedient den mitgelaufenen Busch auf der rechten Halbspur. Der nimmt sich etwas zu viel Zeit für seinen wuchtigen Distanzschuss, der so abgeblockt werden kann.

04.04.2026, 17:14 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Shūto Machino

Zwei Schweizer im Einsatz
Gladbach patzt gegen Schlusslicht Heidenheim

Gladbach kommt zu Hause gegen Heidenheim nur zu einem Remis – wie schon beim 3:3 in Köln vor zwei Wochen. Auch die Gäste haben zuletzt gegen Leverkusen 3:3 gespielt.
Publiziert: 04.04.2026 um 18:44 Uhr
Nico Elvedi (ganz rechts) und Borussia Mönchengladbach spielen zu Hause gegen Heidenheim nur Unentschieden.
Foto: IMAGO/Maximilian Koch
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BliKIDer intelligente Helfer

Der Tabellen-13. Borussia Mönchengladbach verpasst gegen Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim den angestrebten Sieg. Die Partie im Borussia-Park vor 52'129 Fans endet 2:2.

Beide Mannschaften starten nervös, viele Fehler und lange Bälle prägen die Anfangsphase. Die Fohlen, bei denen Nico Elvedi durchspielt, nutzen eine defensive Unaufmerksamkeit der Gäste früh: Jens Castrop passt geschickt auf Wael Mohya, dessen Abschluss Diant Ramaj durchrutschen lässt – das 1:0.

Heidenheim steckt den Rückstand aber weg und kommt zurück. Nach einem Eckball nickt Patrick Mainka zum Ausgleich ein. Gladbach findet kaum ins Offensivspiel zurück und Heidenheim wird aktiver, besonders Eren Dinkci und Marvin Pieringer sorgen für Dynamik. Kurz vor der Pause verhindert Keeper Moritz Nicolas mit einer starken Parade den möglichen Gladbach-Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel bleibt Heidenheim (ab der 49. Minute mit Leonidas Stergiou) die mutigere Mannschaft. Die Gladbacher wirken unkonzentriert und lassen viele Aktionen der Gäste zu. Marnon Busch erzielt für das Schlusslicht das 2:1. Die Gastgeber reagieren und kommen nach einem Flipper-Ball im Strafraum durch Franck Honorat mit Glück zum Ausgleich – Jonas Föhrenbach fälscht den Schuss entscheidend ab. Die letzten Minuten gehören den Fohlen, doch Ramaj rettet Heidenheim immerhin das Remis.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Bastian
Dankert
Deutschland
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54'042
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