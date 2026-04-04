Gladbach patzt gegen Schlusslicht Heidenheim

Gladbach kommt zu Hause gegen Heidenheim nur zu einem Remis – wie schon beim 3:3 in Köln vor zwei Wochen. Auch die Gäste haben zuletzt gegen Leverkusen 3:3 gespielt.

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Der Tabellen-13. Borussia Mönchengladbach verpasst gegen Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim den angestrebten Sieg. Die Partie im Borussia-Park vor 52'129 Fans endet 2:2.

Beide Mannschaften starten nervös, viele Fehler und lange Bälle prägen die Anfangsphase. Die Fohlen, bei denen Nico Elvedi durchspielt, nutzen eine defensive Unaufmerksamkeit der Gäste früh: Jens Castrop passt geschickt auf Wael Mohya, dessen Abschluss Diant Ramaj durchrutschen lässt – das 1:0.

Heidenheim steckt den Rückstand aber weg und kommt zurück. Nach einem Eckball nickt Patrick Mainka zum Ausgleich ein. Gladbach findet kaum ins Offensivspiel zurück und Heidenheim wird aktiver, besonders Eren Dinkci und Marvin Pieringer sorgen für Dynamik. Kurz vor der Pause verhindert Keeper Moritz Nicolas mit einer starken Parade den möglichen Gladbach-Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel bleibt Heidenheim (ab der 49. Minute mit Leonidas Stergiou) die mutigere Mannschaft. Die Gladbacher wirken unkonzentriert und lassen viele Aktionen der Gäste zu. Marnon Busch erzielt für das Schlusslicht das 2:1. Die Gastgeber reagieren und kommen nach einem Flipper-Ball im Strafraum durch Franck Honorat mit Glück zum Ausgleich – Jonas Föhrenbach fälscht den Schuss entscheidend ab. Die letzten Minuten gehören den Fohlen, doch Ramaj rettet Heidenheim immerhin das Remis.