DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Bayern München - RB Leipzig (22.08.2025)
Bayern München
20:30
RB Leipzig
Zum Fussball-Kalender
Bayern München
Ab 20:30 Uhr
Vs
RB Leipzig
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Bayern München - RB Leipzig
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
0
0
0
1
1. FC Heidenheim 1846
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
0
0
0
1
FC St. Pauli
0
0
0
1
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
0
0
0
1
VfL Wolfsburg
0
0
0
1
Werder Bremen
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Relegation Play-Offs
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
22. August 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
München, Deutschland
Allianz Arena
Kapazität
75’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen