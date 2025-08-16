DE
Zum Fussball-Kalender
LIVE
0:1
Bayern München
Bayern München
Kane 18'
Supercup im Ticker
Kane trifft – Woltemade scheitert an Neuer

vor 4 Minuten

45. Minute (+3)

Halbzeitfazit:
Nach einer intensiven ersten Hälfte führt der FC Bayern München mit 0:1 im Spiel um den Franz-Beckenbauer-Supercup beim VfB Stuttgart. Der Rekordmeister machte von Anfang an viel Tempo und erspielte sich in den ersten 15 Minuten viele gefährliche Torchancen. So war es dann auch nur eine Frage der Zeit, bis das fällige Tor fiel und so sorgte Harry Kane nach einer unglücklichen Abwehr von Jaquez für die Führung. Stuttgart antwortete darauf mit einem kurzen Sturmlauf, wurde dann aber schnell von den Bayern wieder in die Schranken gewiesen, weil der VfB mit dem Ballbesitz nicht viel anzufangen weiss.

vor 10 Minuten

45. Minute (+3)

Ende 1. Halbzeit

vor 10 Minuten

45. Minute (+1)

Der fällige Freistoss wird nicht gefährlich, jedoch schmerzhaft für Jeff Chabot und Nick Woltemade, die ungebremst vom Spielgerät getroffen werden und erstmal schmerzverzerrt liegen bleiben.

vor 11 Minuten

45. Minute

Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

vor 11 Minuten

45. Minute

Gelbe Karte für Michael Olise (FC Bayern München)!
Wir wissen nicht, warum sich Olise über den Pfiff beschwert - die Berechtigung in Form der Kapitänsbinde hat er jedenfalls nicht, weswegen es auch für ihn Gelb gibt.

vor 12 Minuten

44. Minute

Gelbe Karte für Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)!
Mit voller Wucht bringt der DFB-Verteidiger Konrad Laimer mitten in der Hälfte des VfB zu Fall und sieht die Verwarnung.

vor 14 Minuten

43. Minute

Nicht mit von der Partie sind übrigens die organisierten Fanszenen der beiden Teams, die sich darauf verständigt haben, das Spiel zu boykottieren. Grund hierfür ist, dass die erste Runde des DFB-Pokals parallel dazu stattfindet.

vor 16 Minuten

41. Minute

Bayern macht weiterhin das Spiel und drückt kurz vor der Pause auf den zweiten Treffer. Wieder startet ein Angriff über Konrad Laimer, der rechts über die Aussenbahn flitzt und dann mit einer halbhohen Flanke ins Zentrum Diaz oder Kane bedienen möchte. Letztlich ist es Jaquez, der das Leder aus der Gefahrenzone befördert.

vor 19 Minuten

38. Minute

Fast das 2:0! Infolge einer Flanke von der rechten Seite finden sich Michael Olise und Luis Diaz in aussichtsreicher Position. Den Abschluss wagt dann aber Olise, der acht Meter vor dem Tor hochsteigt und seinen Kopfball nur hauchdünn über die Latte bugsiert.

vor 21 Minuten

35. Minute

Gelbe Karte für Dayot Upamecano (FC Bayern München)!
In einem Luftzweikampf mit Nick Woltemade hat der Franzose für den Geschmack von Harm Osmers den Ellbogen einen Ticken zu weit oben, sodass der Unparteiische die Gelbe Karte zückt.

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Harm
Osmers
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Stuttgart, Deutschland
MHP-Arena
Kapazität
60’449
      Meistgelesen