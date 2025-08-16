Kane trifft – Woltemade scheitert an Neuer

45. Minute (+3)

Halbzeitfazit:

Nach einer intensiven ersten Hälfte führt der FC Bayern München mit 0:1 im Spiel um den Franz-Beckenbauer-Supercup beim VfB Stuttgart. Der Rekordmeister machte von Anfang an viel Tempo und erspielte sich in den ersten 15 Minuten viele gefährliche Torchancen. So war es dann auch nur eine Frage der Zeit, bis das fällige Tor fiel und so sorgte Harry Kane nach einer unglücklichen Abwehr von Jaquez für die Führung. Stuttgart antwortete darauf mit einem kurzen Sturmlauf, wurde dann aber schnell von den Bayern wieder in die Schranken gewiesen, weil der VfB mit dem Ballbesitz nicht viel anzufangen weiss.