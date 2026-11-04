Deutschland wartet gespannt auf das zweite Klopp-Aufgebot als Trainer der Nationalmannschaft. Medienberichten zufolge soll Bremen-Knipser Niclas Füllkrug ins Team zurückkehren.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Im September berief Jürgen Klopp (59) ein XXL-Kader für die ersten vier Nations-League-Spiele in der ausnahmsweise drei- statt zweiwöchigen Länderspielpause. Damit ist jetzt Schluss. Daher wartet Fussballdeutschland gebannt auf das erste «richtige» Aufgebot vom 5. November.

Ein Name, der es unter Klopp vor knapp zwei Monaten noch nicht mal ins 44er-Kader geschafft hat, ist dabei in aller Munde: Niclas Füllkrug (33). Der Bremer Stürmer kehrte im Sommer nach unglücklichen Stationen bei West Ham und Milan an die Weser zurück und avancierte sogleich zum besten Bundesliga-Torschützen.

Mit neun Toren an den ersten acht Spieltagen brach er den 41-jährigen Rekord von Werder-Legende Rudi Völler (66) aus der Saison 1982/83. Nie hatte ein Bremer zu diesem Zeitpunkt einer Saison mehr Treffer auf dem Konto.

«Er ist 33, das ist nicht meine Schuld»

Obwohl Klopp sich unlängst noch kritisch zu einer Füllkrug-Rückkehr geäussert hat, plant Klopp laut Sky, den Stürmer für die Spiele gegen Serbien (13. November) und Holland (16. November) wieder aufzubieten. «Niclas Füllkrug ist 33. Das ist nicht meine Schuld», sagte Klopp Ende Oktober noch im Interview mit DAZN. Nun will der Startrainer offenbar doch nicht auf den Knipser verzichten.

Füllkrug war bei der WM 2022 in Katar und der Heim-EM 2024 Teil des DFB-Teams. In seinen bisher 24 Länderspielen kommt er auf 14 Tore und zwei Vorlagen.