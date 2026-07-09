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Ablösesumme als Knackpunkt
BVB-Star Adeyemi vor Abgang zu Top-Klub?

Wechselt Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zum FC Barcelona? Ein erstes Angebot soll beim BVB bereits reingeflattert sein, doch die Ablöse könnte zum grossen Diskussionspunkt werden.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Karim Adeyemi könnte Borussia Dortmund bald verlassen.
Foto: Getty Images
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Cédric HeebRedaktor Sport

Karim Adeyemi (24) steht bei Borussia Dortmund offenbar vor dem Abgang. Gemäss «Bild» hat der FC Barcelona ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abgegeben, um den deutschen Nationalspieler nach Spanien zu holen. Mit Boni könnte die Ablöse auf bis zu 30 Millionen steigen.

Doch da liegt offenbar noch das Problem: Dem Bericht zufolge soll der BVB mindestens 30 Millionen als fixe Ablöse fordern. So viel hat Schwarzgelb im Sommer 2022 für Adeyemi an Salzburg überwiesen. Der Flügelspieler hat nur noch einen Vertrag bis Sommer 2027, ihm liege laut «Bild» allerdings seit Monaten ein neues Arbeitspapier zur Unterschrift bereit.

Ein entscheidender Faktor soll bei diesem Deal Hansi Flick (61) spielen. Adeyemi hat 2021 unter dem damaligen Bundestrainer erstmals Luft in der Nationalmannschaft geschnuppert und kam damals auch zu seinem ersten Einsatz im DFB-Trikot. Das gute Verhältnis wollen die Katalanen nun nutzen, um Adeyemi zu verpflichten. So soll Flick dem Spieler persönlich mitgeteilt haben, dass er bei Barça eine wichtige Rolle einnehmen soll.

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