Neymar weint nach übelster Pleite bittere Tränen

Mit 0:6 geht Neymar mit Santos gegen Vasco da Gama unter. Zu viel für die Emotionen der Brasil-Legende.

1/5 Bitterer Abgang: Neymar nach dem 0:6 mit Santos gegen Vasco da Gama. Foto: Getty Images

Christian Müller Redaktor Sport

Ist das ein trauriges Bild: Das Gesicht in der Armbeuge vergraben, sitzt Neymar auf dem Rasen und vergiesst bittere Tränen. Das brasilianische Fussball-Idol ist untröstlich, nicht einmal von seinen Teamkollegen des FC Santos will er sich aufmuntern lassen. Von einem Staff-Mitglied wird der mittlerweile 33-Jährige in die Arme genommen. An dessen Schulter heult er sich weiter aus.

Soeben hat Santos mit 0:6 gegen Vasco da Gama verloren. Zwei der sechs Tore erzielt mit Philippe Coutinho (33) ausgerechnet einer von Neymars besten Kumpels aus der brasilianischen Nationalmannschaft. Von ihm gibt es einen tröstenden Kuss auf den Kopf.

Für Neymar dürfte trotzdem das nackte Resultat in Erinnerung bleiben. Denn das 0:6 ist die höchste Pleite seiner langen Profi-Karriere. Zuvor hat er nie mit mehr als vier Toren Differenz verloren. Seine bisherige Rekord-Niederlage war das 0:4 im Champions-League-Achtelfinal 2017 mit Barcelona gegen PSG. Mit «La Remontada» nahm die Geschichte für Neymar damals ein versöhnliches Ende. Ein ähnliches Fussball-Wunder wäre auch jetzt wieder hilfreich – Santos steht auf Platz 15 und hat in Brasilien mehr mit dem Abstiegskampf als mit Titelträumen zu tun.