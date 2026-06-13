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Bei Kanada-Remis
Fast-Neuling wird nach fünf Jahren für Bosnien zum WM-Helden

Jovo Lukic erzielt beim 1:1 zum WM-Auftakt gegen Gastgeber Kanada den bosnischen Führungstreffer. Dabei ist er im Nationalteam ein Spätberufener: Die Partie in Toronto ist erst seine vierte im Dress Bosnien-Herzegowinas.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Jubel in Toronto: Jovo Lukic bringt die bosnischen Fans gegen Kanada nach 21 Minuten zum Explodieren.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Unter den Fans von Bosnien-Herzegowina ist die Euphorie schon vor dem WM-Auftaktspiel gegen Kanada gross – und sie erreicht nach 21 Minuten im Stadion von Toronto einen neuen Höhepunkt. Dann nämlich trifft Jovo Lukic per Kopf zum 1:0 für die Bosnier und lässt die doch beträchtliche Anhängerschaft des Balkan-Staates vor Ort explodieren.

Ausgerechent Lukic, ist man versucht zu sagen: Der Stürmer von Universitatea Cluj aus der höchsten rumänischen Liga bestreitet in Toronto erst sein viertes Länderspiel. Noch für die Playoff-Spiele im März, wo sich Bosnien gegen Italien das WM-Ticket gesichert hat, fehlte der 27-Jährige im Aufgebot.

Erst durch Dzeko-Ausfall in Startelf gerückt

Überhaupt ist er vor dem aktuellen WM-Zusammenzug nur einmal für die Nationalmannschaft aufgeboten worden – vor fast fünf Jahren für ein Testspiel gegen die USA. Grosse Stricke auf internationaler Ebene hat er also noch nicht verrissen.

Bis an diesem Freitag in Toronto: Weil die beiden bosnischen Top-Stürmer Dzeko und Tabakovic angeschlagen sind, rückt der lange nicht mehr berücksichtige Lukic in die Startelf – und zahlt das Vertrauen sogleich heim.

Und auch wenn Kanada in der Schlussphase noch zum Ausgleich kommt – Lukics Tor könnte sich im Kampf um das erstmalige Weiterkommen Bosniens in eine WM-K.o.-Phase noch als wertvoll erweisen.

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