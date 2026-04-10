Der polnische Fussballverband Pzpn teilt am Freitag mit, dass der Co-Trainer der polnischen Nationalmannschaft Jacek Magiera gestorben ist. Er wurde nur 49 Jahre alt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jacek Magiera (†49) brach beim Lauftraining zusammen, starb im Spital Wroclaw

Magiera war polnischer Meistertrainer mit Legia Warschau in der Saison 2016/17

Polens Nationalteam verpasste mit 2:3 gegen Schweden die WM-Qualifikation 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Gemäss «Radio Wroclaw» sei Jacek Magiera (†49) während einem Lauftraining zusammengebrochen. Er wurde demnach vor Ort wiederbelebt und ins Militärkrankenhaus Wroclaw gebracht, wo er kurz später verstarb. Der polnische Fussballverband nennt währenddessen keine Details zur Todesursache.

Am 31. März stand der Co-Trainer bei der WM-Quali-Partie zwischen Schweden und Polen an der Seitenlinie im Einsatz. Die Nationalmannschaft rund um Robert Lewandowski (37) verlor das Spiel 2:3 und verpasst somit die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Nordamerika. In den Sozialen Medien meldet sich Barças Torjäger zum Todesfall.

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Meister mit Legia

«Trainer, so sollte es eigentlich nicht laufen», schreibt Lewandowski auf X und fügt hinzu: «Mein Beileid gilt der Familie und den Angehörigen». Magiera beendete seine Profikarriere als Spieler bei Krakau. Einen Grossteil seiner Laufbahn verbrachte der ehemalige Mittelfeldspieler bei Legia Warschau, wo er in der Saison 2016/17 als Trainer polnischer Meister wurde. Seit Juli 2025 war Magiera als Co-Trainer der Nationalmannschaft tätig.