Wer wird Weltfussballer und Weltfussballerin des Jahres 2026? Diese Frage wird am Montagabend bei der Verleihung des Ballon d’Or in London beantwortet. Wem gibst du deine Stimme?

Darum gehts Der Ballon d’Or wird heute Abend in London an den Weltfussballer und die Weltfussballerin vergeben

Bei den Männern zählen Harry Kane, Lamine Yamal und Kylian Mbappé zu den Top-Favoriten 2026

Bei den Frauen sind Putellas, Pajor und Guijarro Favoritinnen, Manzambi ist Jungtalent-Nominee

Fabienne Kleinhenz

«Weltfussballer? Es KANE nur einen geben!», titelt «Eurosport» am Montagmorgen in Anspielung auf Bayerns Stürmerstar Harry Kane (33). Am Abend folgt der Höhepunkt, auf den viele Fussballstars hinfiebern: Bei der Gala im Londoner Palladium Theater wird bei den Männern und Frauen der Ballon d’Or verliehen.

Kane gehört zu den Favoriten auf die prestigeträchtige Auszeichnung, die von France Football verliehen wird. Der englische Stürmer spielt seit Sommer 2023 für Bayern München und ist seither auf Rekordjagd. In 159 Pflichtspielen erzielte er 156 Tore – das entspricht einem Schnitt von 0,98 Treffern pro Spiel. In der Saison 25/26 wurde Kane Bundesliga-Torschützenkönig und gewann mit Bayern die Meisterschaft, den DFB-Pokal sowie den DFL-Supercup. Ein internationaler Titel fehlt ihm jedoch.

Ebenfalls im Rennen ist Lamine Yamal (19) vom FC Barcelona. Der 19-Jährige gewann mit Spanien die Weltmeisterschaft und ist somit von den Top-Favoriten der Einzige, der dies schaffte. Mit Barcelona holte er zudem die LaLiga und die Supercopa de España. Damit weist er unter den Top-Anwärtern die grösste Vielfalt an Titeln auf. Kritiker halten ihm allerdings vor, in entscheidenden Momenten zu selten die prägenden Impulse gesetzt zu haben.

Auch Kylian Mbappé (27) gehört zu den grossen Kandidaten – und dies schon länger. Der 27-jährige Stürmer von Real Madrid schaffte den Hattrick: Er wurde Torschützenkönig an der WM, in der Champions League und in LaLiga.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei den Frauen ist Alexia Putellas (32), die im Sommer vom FC Barcelona zu den London City Lionesses gewechselt ist, Top-Favoritin. Mit 24 Toren und 13 Vorlagen in der Saison 2025/26 übernahm sie nach Aitanas Ausfall die kreative Führungsrolle. Sie gewann die Champions League, die spanische Meisterschaft, den Cup, den spanischen Supercup und die Nations League mit Spanien.

Auch Ewa Pajor (29) vom FC Barcelona ist Anwärterin. Die polnische Mittelstürmerin spielte die torreichste Saison in Europa und wurde mit 11 Treffern in 10 Spielen Torschützenkönigin der Champions League. Auch sie gewann Champions League, Liga F Moeve, Copa de la Reina und den spanischen Supercup.

Die dritte Top-Favoritin kommt ebenfalls vom FC Barcelona: Patri Guijarro (28). Sie ist für die taktische Struktur und Defensive des Klubs unverzichtbar. Mit über 89 Prozent Passquote und den meisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte setzt sie ein starkes Zeichen. Ihre Erfolge entsprechen jenen von Putellas.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer am Ende den Ballon d’Or gewinnt, entscheidet sich heute Abend in London. Bis dahin bleibt die Debatte offen – und die Spannung gross. Im Blick-Ticker bist du ab 21 Uhr live mit dabei.

Aus Schweizer Sicht sind übrigens Johan Manzambi (21) und Gregor Kobel (28) in den Kategorien bestes junges Talent respektive Torhüter der Saison nominiert.