An der EM in Polen

1/2 Die Spanierinnen gewinnen den Final der U19-EM gegen Frankreich mit 4:0. Foto: UEFA via Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Spaniens Fussballerinnen haben an der U19-EM in Polen den Titel erfolgreich verteidigt. Im Final in Rzeszow setzen sie sich gleich mit 4:0 gegen Frankreich durch.

Mit dem mittlerweile siebten Titel, dem vierten in Folge, ist Spanien nun alleiniger Rekord-Europameister in dieser Alterskategorie - vor Deutschland.

Die Schweiz wartet seit der Heim-EM 2018 auf eine Teilnahme an der jährlich stattfindenden Endrunde. In der Qualifikation war die SFV-Auswahl in ihrer Gruppe an den übermächtigen Spanierinnen gescheitert.