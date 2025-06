Taulant Xhaka setzt seine Karriere im Fussball fort. Der ehemalige FCB-Star und albanische Nationalspieler wird in der kommenden Saison Trainer des FC Dardania Basel in der 4. Liga.

Taulant Xhaka trainiert künftig in der 4. Liga

1/5 Nach 407 Pflichtspielen für den FC Basel hat Taulant Xhaka im Mai seine Karriere als Profi beendet. Foto: STEFAN BOHRER

Tobias Wedermann Fussballchef

Nach insgesamt 407 Pflichtspielen war am 24. Mai Schluss: Taulant Xhaka beendete im Alter von 34 Jahre seine Karriere als Profi und wurde als Legende des Klubs verabschiedet. Jetzt ist bekannt, wo Xhaka seine Karriere weiterführt: «Willkommen, Legende!», heisst es rund einen Monat später beim FC Dardania im Basler Regionalfussball. Der Klub gibt am Freitag bekannt, dass Taulant Xhaka ab der kommenden Saison in der 4. Liga tätig sein wird. Allerdings nicht als Spieler, sondern als Trainer.

Der FC Dardania Basel ist eng verbunden mit der kosovo-albanischen Gemeinschaft, hat den Doppeladler im Vereinswappen, wurde 1993 von politischen Flüchtlingen sowie Gastarbeitern gegründet, um einen eigenen Fussballklub für die Community aufzubauen. In der abgelaufenen Saison verpasste Dardania den Aufstieg nur knapp als Drittplatzierter mit drei Punkten Rückstand.

Bruder Granit als Ball-Sponsor, Vater Ragip als Coach

Ab der kommenden Saison präsentiert der Klub bei seinen Heimspielen auf der Sportanlage Bachgraben nun die Hauptattraktion der Liga: Der 30-fache albanische Nationalspieler kann somit auch weiter am Abschluss seiner Trainerlizenz arbeiten. «Ein vorbildlicher Profi, ein Krieger auf dem Feld und eine Inspiration für junge Generationen», freut man sich bei Dardania über die Star-Neuverpflichtung auf der Trainerbank.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass der Klub mit der Familie Xhaka in Kontakt kommt. Nati-Captain Granit Xhaka sponserte kürzlich 25 Fussbälle für die Jugendmannschaften – Vater Ragip Xhaka stand in den letzten Saisonspielen der Saison gar als Trainer an der Seitenlinie.