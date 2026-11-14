Vom Rasen aufs politische Parkett: Die AfD hat Thomas Berthold als ihren Kandidaten für das Bundespräsidentenamt präsentiert. Realistische Wahlchancen hat der Fussball-Weltmeister von 1990 jedoch nicht.

Darum gehts Die AfD nominiert Ex-Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt

Berthold wurde 1990 mit Deutschland Weltmeister und stand insgesamt 62-mal für die Deutschen auf dem Platz

CSU-Politikerin Ilse Aigner, die Kandidatin der CDU, wird aller Voraussicht nach die Wahl gewinnen, Berthold hat daher keine realistischen Chancen

Fabienne Kleinhenz

Die deutsche Partei Alternative für Deutschland (AfD) schickt den früheren Fussball-Nationalspieler Thomas Berthold (62) als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt ins Rennen. «Mit Thomas Berthold haben wir einen Kandidaten aus der Mitte der Gesellschaft gefunden, der wirklich alle Deutschen vertreten kann», teilte die Partei auf der Plattform X mit. Als «Weltmeister ohne Parteibuch» wird der 62-Jährige vorgestellt.

Doch wer ist der Mann, den die AfD ins Rennen schickt? In seiner aktiven Karriere bestritt Berthold 62 Länderspiele für Deutschland, deren Höhepunkt war 1990 der Weltmeistertitel in Italien. Auf Vereinsebene lief der Verteidiger unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München auf. Nach dem Ende seiner aktiven Spielerkarriere arbeitete er bis 2005 als Manager bei Fortuna Düsseldorf – seit einigen Jahren lebt der Deutsche in der Schweiz.

Politisch trat Berthold erstmals während der Coronapandemie im Jahr 2020 prominent in Erscheinung. Damals nahm er unter anderem an einer Kundgebung der Querdenker-Szene in Stuttgart teil und hielt dort eine Rede, in der er die Massnahmen der deutschen Regierung scharf kritisierte.

Die Bundesversammlung wählt am 30. Januar die Nachfolge des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (70). Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte sich dabei die CSU-Politikerin Ilse Aigner (61) durchsetzen, die neben der Union auch von SPD und Grünen Unterstützung erhält. Bertholds Kandidatur werden deshalb nur geringe Chancen eingeräumt.