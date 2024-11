1/4 Der ecuadorianische Mittelfeldspieler Marco Angulo ist mit nur 22 Jahren ums Leben gekommen. Foto: AFP

Andrea Cattani Redaktor Sport

Der ecuadorianische Fussball steht unter Schock. Nach langem Kampf ums Überleben ist der junge Profi Marco Angulo am Montag an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben. Angulo wurde nur 22 Jahre alt.

Der zweifache Nationalspieler Ecuadors war bereits Anfang Oktober in der Hauptstadt Quito als Beifahrer in einem Auto verunfallt und lag seither 35 Tage im Spital. Angulo hatte sich bei dem Crash schwere Kopfverletzungen zugezogen, musste mehrfach operiert und ins künstliche Koma versetzt werden. Nun konnten die Ärzte nichts mehr für den Spieler tun.

Zwei Personen, darunter mit Roberto Cabezas (†22) ein weiterer Fussballprofi, waren bei dem Unfall sofort ums Leben gekommen. Zwei weitere Beteiligte überlebten den Vorfall verletzt.

Schon 2022 in tödlichen Crash verwickelt

Anfang 2023 war Marco Angulo für über 2 Millionen Ablöse in die MLS zu Cincinnati gewechselt, wo er unter anderem mit Ex-YB-Goalgetter Yuya Kubo (30) zusammenspielte. Den Durchbruch schaffte der Mittelfeldspieler in den USA aber nicht, weshalb er im vergangenen März wieder zurück in die Heimat wechselte.

Die Trauer bei Angulos Klub LDU Quito ist riesig. «Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus. Sein Tod ist ein Verlust, der in unseren Herzen eine nicht auszulöschende Spur hinterlassen wird», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Besonders tragisch für die Familie des Spielers: Es war bereits der zweite schwere Verkehrsunfall, in den Angulo verwickelt war. Schon 2022 war sein Cousin bei einem Crash ums Leben gekommen. Angulo war auch bei diesem Unfall als Beifahrer im Fahrzeug.