Auf einen Blick Abdelaziz Barrada ist mit 35 Jahren unerwartet verstorben

Die Todesursache des ehemaligen marokkanischen Nationalspielers ist noch nicht bekannt

PSG und Olympique Marseille trauern um ihren Ex-Spieler

Traurige Nachrichten aus dem Fussball. Abdelaziz Barrada ist unerwartet verstorben. Der ehemalige Nationalspieler Marokkos wurde nur 35 Jahre alt. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt, gemäss Medienberichten soll Barrada einem Herzinfarkt erlegen sein.

2012 nahm Barrada mit Marokkos U23-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in London teil. Für die A-Nationalmannschaft absolvierte der offensive Mittelfeldspieler insgesamt 26 Spiele und erzielte vier Tore. Auf Klubebene unterschrieb Barrada 2007 einen Vertrag bei Paris Saint-Germain. Für die Franzosen kam er allerdings nur in der B-Mannschaft zum Einsatz. Trotzdem zeigt sich der Klub bestürzt von der Todesnachricht. Man habe mit grosser Trauer vom Tod des ehemaligen Spielers erfahren, schreibt PSG auf X.

Aktion für ihn geplant bei Marseille – PSG

Mit Olympique Marseille gehört ein weiteres Team aus der Ligue 1 zu den Ex-Klubs Barradas. Auch dort ist die Trauer gross. Auf X erinnert man daran, dass Barrada 2014 zur Mannschaft stiess und ihr Trikot zwei Saisons trug. Er machte 45 Spiele. «Der Verein möchte seiner Familie sein aufrichtiges Beileid aussprechen und teilt den Schmerz der Menschen, die ihm nahestanden.»

Am Sonntagabend kommt es in Frankreich zum grossen Klassiker zwischen Marseille und PSG. Wie die «Équipe» berichtet, wollen die Klubs vor dem Anpfiff (20.45) mit einer Schweigeminute Barrada gedenken. Dieser spielte während seiner Karriere nicht nur bei diesen beiden Klubs, sondern unter anderem auch bei Getafe, al-Nasr oder Antalyaspor.