Fenerbahce und Manchester United spielen in der Europa League unentschieden.

Auf einen Blick José sieht in der Europa League die Rote Karte

Auf den Platzverweis reagiert er mit viel Sarkasmus

Am Donnerstagabend empfängt José Mourinho (61) mit Fenerbahce Istanbul seinen Ex-Klub Manchester United. Die Partie gegen die Red Devils, bei denen er von 2016 bis 2018 an der Seitenlinie stand, endet 1:1. Zu reden gibt vor allem eine Szene.

In der 57. Minute fordert Mourinho nach einem Zweikampf zwischen Bright Osayi-Samuel mit Manchesters Manuel Ugarte vehement einen Penalty. Er ärgert sich gewaltig darüber, dass dieser nicht gegeben wird, und teilt dies auch dem Schiedsrichter deutlich mit. Clément Turpin (42) fackelt nicht lange, zeigt Mourinho die Rote Karte und schickt ihn auf die Tribüne.

Nach der Partie reagiert der Fenerbahce-Trainer mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus auf die Szene. Gegenüber TNT Sports sagt Mourinho, der Schiedsrichter habe ihm «etwas Unglaubliches erzählt. Er konnte die Aktion im Strafraum und mein Verhalten an der Seitenlinie gleichzeitig sehen.» Und fügt an: «Ich gratuliere ihm, denn es ist unglaublich, was er für ein peripheres Sehvermögen hat.»

Spott für den Schiedsrichter

Mourinho setzt noch einen obendrauf und verspottet den französischen Unparteiischen weiter. «Während des Spiels hat er ein Auge auf die Elfmetersituation und ein Auge auf die Bank und mein Verhalten. Deshalb ist er einer der besten Schiedsrichter der Welt.»

Die Frage, ob sich Mourinho die vermeintliche Penalty-Szene noch einmal habe anschauen können, beantwortet er mit Ja. Weiter dazu äussern will er sich aber nicht mehr. Trotzdem sorgt er mit seinem Interview für beste Unterhaltung. Oder wie Ex-Spieler und Fussball-Experte Paul Scholes sagt: «Das Interview war besser als das Spiel.»