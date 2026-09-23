Mit diesem DFB-Trikot endet eine legendäre Ära

Adidas hat das letzte Nationaltrikot Deutschlands präsentiert. Ab dem nächsten Jahr wird Nike der Ausrüster des DFB-Teams.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Adidas endet 2026 als DFB-Ausrüster, ab 2027 folgt Nike

Neues Adidas-Trikot mit goldenen Streifen und Trefoil-Logo vorgestellt

Premiere des Shirts am Donnerstag gegen Holland in Amsterdam

Cédric Heeb Redaktor Sport

Über 70 Jahre lang versorgte Adidas die deutsche Nationalmannschaft mit Trikots. Eine Ära, die in diesem Jahr (vorerst) endet. Ab 2027 ist Nike der neue Ausrüster des DFB-Teams. Das US-Unternehmen soll pro Jahr 100 Millionen US-Dollar zahlen.

Bevor es so weit ist, gibts noch ein letztes, neues Shirt des deutschen Herstellers. Dieses wurde am Mittwochabend vorgestellt – einen Monat vor dem eigentlichen Veröffentlichungsdatum am 3. November. So feiert das schwarze Shirt schon am Donnerstag beim Nations-League-Spiel in Amsterdam gegen Holland Premiere.

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Klopp gefällt das neue Trikot

Auf den Schultern sind die klassischen drei Streifen zu sehen, dazu kommt das historische Trefoil-Logo von Adidas. Vorne verlaufen vier goldene Streifen nach unten, die aus kleinen Rauten bestehen. «Diese greifen die Designsprache der aktuellen Heim- und Auswärtstrikots auf und stehen symbolisch für die mehr als 24.000 Fussballvereine in Deutschland, welche das Fundament des deutschen Fussballs bilden», heisst es in einem Statement von Adidas.

Nicht fehlen darf natürlich das DFB-Logo mit dem Adler und den vier WM-Sternen darüber. Einen fünften möchte der neue Bundestrainer Jürgen Klopp (59) in vier Jahren nur zu gerne holen. Zum neuen Shirt sagt er gemäss Sky: «Mir gefällt es sehr, sehr gut, das ist absolut klassisch. Es ist wunderschön geworden. Ich werde mir auch eins mitnehmen.»

Deutschland wird in diesem Jahr noch sechs Spiele bestreiten. Neben Holland (24. September und 16. November) heissen die Gegner in der Gruppe B der Liga A Griechenland (29. September und 4. Oktober) und Serbien (1. Oktober und 13. November).