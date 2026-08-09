Sergi Roberto wechselt von Como zu LA Galaxy. Der Ex-Barça-Star unterschreibt in Amerika bis 2028 und bringt seine Erfahrung jetzt in die MLS.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sergi Roberto wechselt zu LA Galaxy, Vertrag bis Juni 2028

Er erzielte Barcelonas legendäres 6:1 in der Champions League gegen PSG

Roberto spielte zuvor zwei Jahre in Como

Blick Sportdesk

Sergi Roberto (34) hat einen neuen Verein gefunden. Der spanische Mittelfeldspieler schliesst sich dem amerikanischen Fussballklub LA Galaxy an, wie die US-Amerikaner vermelden.

Roberto kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2028, mit Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison. Zuvor spielte er zwei Jahre lang für den italienischen Klub Como, der unter der Leitung seines ehemaligen Barça- und Nationalmannschafts-Teamkollegen Cesc Fàbregas (39) überraschend die Qualifikation für die Champions League erreichte. In Como war Robertos Vertrag Ende Saison ausgelaufen.

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Entscheidender Treffer bei «La Remontada»

Besonders in Erinnerung bleibt Roberto aus seiner Zeit beim FC Barcelona, wo er von 2010 bis 2024 aktiv war und zeitweise auch als Captain amtete. Der Höhepunkt seiner Karriere war das legendäre Rückspiel im Champions-League-Achtelfinal gegen Paris Saint-Germain im Jahr 2017.

Nach einer 0:4-Niederlage im Hinspiel meldete sich Barcelona eindrücklich zurück und gewann das Rückspiel mit 6:1. Roberto erzielte das entscheidende Tor und wurde zum Symbol eines der grössten Comebacks in der Geschichte des Fussballs. Wegen der Aufholjagd wird das Spiel auch entsprechend als «La Remontada» oder «Wunder von Barcelona» bezeichnet.

Dieser Artikel ist zuerst auf Sportal.blic.rs erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.