Samuel Ballet wechselt innerhalb der Türkei

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Samuel Ballet (25) bekommt einen neuen Klub: Der ehemalige YB-Junior wechselt innerhalb der Türkei von Antalyaspor zu Amed SK.

Beim Süper-Lig-Aufsteiger unterschreibt der Flügel einen Vertrag über drei Jahre. Die Ablöse beträgt gemäss Blick-Informationen inklusive Boni bis zu fünf Millionen Franken. Der Deal soll in den nächsten Stunden fix werden.

Für Ballet ist es nach Como (2024/25) und Antalyaspor – wo er zuletzt überzeugen konnte – die dritte Station im Ausland. Dazwischen war er für ein Jahr an den FCZ ausgeliehen. Bei Amed SK trifft er mit Rayan Raveloson (29) auf einen anderen Spieler mit YB-Vergangenheit.