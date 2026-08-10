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Ablöse bis zu fünf Millionen
Samuel Ballet wechselt innerhalb der Türkei

Samuel Ballet unterschreibt beim türkischen Aufsteiger Amed SK einen Dreijahresvertrag.
Publiziert: 10.08.2026 um 22:19 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 22:31 Uhr
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Samuel Ballet verlässt Antalyaspor.
Foto: Anadolu via Getty Images
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Samuel Ballet (25) bekommt einen neuen Klub: Der ehemalige YB-Junior wechselt innerhalb der Türkei von Antalyaspor zu Amed SK.

Beim Süper-Lig-Aufsteiger unterschreibt der Flügel einen Vertrag über drei Jahre. Die Ablöse beträgt gemäss Blick-Informationen inklusive Boni bis zu fünf Millionen Franken. Der Deal soll in den nächsten Stunden fix werden. 

Für Ballet ist es nach Como (2024/25) und Antalyaspor – wo er zuletzt überzeugen konnte – die dritte Station im Ausland. Dazwischen war er für ein Jahr an den FCZ ausgeliehen. Bei Amed SK trifft er mit Rayan Raveloson (29) auf einen anderen Spieler mit YB-Vergangenheit. 

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