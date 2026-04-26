Es ist ein schockierender Fund, den eine Reinigungskraft am Donnerstag in der Veltins-Arena von Gelsenkirchen macht: Auf dem Männer-WC liegt eine Leiche. Ein Verbrechen wird ausgeschlossen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Grausiger Fund auf Schalke: In der Veltins-Arena von Gelsenkirchen, wo das Team aus der 2. Bundesliga seine Heimspiele austrägt, ist am Donnerstag eine Leiche entdeckt worden. Der 65-Jährige hat regungslos in einem Männer-WC gelegen, als er auf einer Reinigungstour entdeckt worden ist. Dies berichtet die deutsche «Bild»-Zeitung.

Demnach ist der Mann, der am Mittwoch an einer nicht näher beschriebenen Veranstaltung in der Veltins-Arena teilgenommen hat, zum Zeitpunkt des Fundes schon mehrere Stunden lang tot gewesen. Weshalb er über Nacht unentdeckt geblieben ist, wird derzeit abgeklärt. Sicher ist aber: Ein Verbrechen schliessen die Ermittlungsbehörden aus, vielmehr soll der Mann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten haben.

Schalke 04 reagiert gegenüber der «Bild» «mit grosser Bestürzung» auf den Vorfall im eigenen Stadion.