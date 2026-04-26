Grausiger Fund auf Schalke: In der Veltins-Arena von Gelsenkirchen, wo das Team aus der 2. Bundesliga seine Heimspiele austrägt, ist am Donnerstag eine Leiche entdeckt worden. Der 65-Jährige hat regungslos in einem Männer-WC gelegen, als er auf einer Reinigungstour entdeckt worden ist. Dies berichtet die deutsche «Bild»-Zeitung.
Demnach ist der Mann, der am Mittwoch an einer nicht näher beschriebenen Veranstaltung in der Veltins-Arena teilgenommen hat, zum Zeitpunkt des Fundes schon mehrere Stunden lang tot gewesen. Weshalb er über Nacht unentdeckt geblieben ist, wird derzeit abgeklärt. Sicher ist aber: Ein Verbrechen schliessen die Ermittlungsbehörden aus, vielmehr soll der Mann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten haben.
Schalke 04 reagiert gegenüber der «Bild» «mit grosser Bestürzung» auf den Vorfall im eigenen Stadion.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
30
19
61
2
SC Paderborn 07
30
17
58
3
Hannover 96
31
16
57
4
SV 07 Elversberg
31
20
56
5
SV Darmstadt 98
31
15
51
6
Hertha BSC
31
8
48
7
1. FC Kaiserslautern
31
3
46
8
Karlsruher SC
31
-11
40
9
1. FC Nürnberg
30
-2
38
10
Holstein Kiel
31
-3
38
11
VfL Bochum
30
0
36
12
SG Dynamo Dresden
31
0
35
13
Arminia Bielefeld
31
-1
35
14
Eintracht Braunschweig
31
-16
34
15
Fortuna Düsseldorf
31
-18
34
16
1. FC Magdeburg
30
-7
33
17
SpVgg Greuther Fürth
30
-20
33
18
SC Preußen 06 Münster
31
-20
28