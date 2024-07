Newton Opoku-Mensah ist im Alter von nur 16 Jahren verstorben.

Traurige Neuigkeiten für Fortuna Düsseldorf: Der Nachwuchsspieler Newton Opoku-Mensah ist im Alter von nur 16 Jahren verstorben. Wie der Klub am Mittwoch auf seiner Website schreibt, ist der U17-Spieler am Dienstagabend beim Baden in einem See in Duisburg verunglückt und später im Spital an den Folgen des Unglücks verstorben.

«Wir sind zutiefst geschockt und können diese Nachricht nicht fassen. Newton war ein junger Mann, der seinen Traum gelebt hat und nun viel zu früh verstorben ist», lässt sich Sportvorstand Klaus Allofs (67) auf der Klubwebsite zitieren.

Trainingsbetrieb der U-Mannschaften ausgesetzt

«Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten der Familie und den Angehörigen von Newton sowie allen Mannschaftskollegen und dem gesamten Team in unserem Nachwuchsleistungszentrum», sagt Allofs weiter.

Der Trainings- und Spielbetrieb der Düsseldorfer Jugendmannschaften von der U9 bis zur U19 wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Das erste Saisonspiel des Teams von Opoku-Mensah ist für den 11. August angesetzt.