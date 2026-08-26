Darum gehts
- Roko Simic neu beim 1. FC Magdeburg in Deutschland
- Trainer Sander lobt Simics Ehrgeiz
- Simic erzielte beim FC Zürich 2022/23 insgesamt nur vier Treffer
In der Rückrunde der Saison 2022/23 spielte Roko Simic (22) für den FCZ. Der damals 19-Jährige war von RB Salzburg nach Zürich ausgeliehen. Beim Rückrundenauftakt schoss der junge Kroate einen Debüt-Doppelpack gegen Luzern und machte den FCZ-Fans Hoffnungen. Danach blieb ihm aber meist nur noch die Rolle als Joker. Bis zum Ende der Saison kamen nur zwei weitere Treffer dazu – eine enttäuschende Ausbeute.
Nach seiner Zeit beim FCZ kehrte er nach Salzburg zurück, konnte aber auch dort nicht richtig Fuss fassen. Folgerichtig wurde er verkauft und wechselte zu Cardiff City in die englische zweite Liga. Von dort aus wurde er mehrmals verliehen, unter anderem in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC. Die 2. Bundesliga hat ihm wohl gefallen, denn auf diese Saison hin wurde er erneut in die zweithöchste Liga Deutschlands ausgeliehen: zum 1. FC Magdeburg.
Kaltstart im Cup
Simic hatte gerade erst zwei Trainingseinheiten absolviert, als er im Cup direkt zu seiner Magdeburg-Premiere kam. In Bahlingen durfte er in der zweiten Halbzeit ran und sammelte erste Erfahrungen im neuen Team. Trainer Petrik Sander (65) begründet seine Entscheidung: «Man sieht, wie der Junge vor Ehrgeiz sprüht. Es war uns sehr wichtig, ihm sofort das Gefühl zu geben, dass er zu uns gehört.»
Der 22-Jährige agierte hinter dem Torjäger Mateusz Zukowski als hängende Spitze. Interessant ist, dass er nicht nur als Ersatz für Zukowski eingeplant ist, sondern künftig auch an der Seite des Polen für Furore sorgen soll.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Nürnberg
2
5
6
2
Hertha BSC
2
4
6
3
Karlsruher SC
2
1
4
4
VfL Wolfsburg
2
1
4
5
Eintracht Braunschweig
2
4
3
6
Arminia Bielefeld
2
2
3
7
VfL Bochum
2
0
3
8
Energie Cottbus
2
-1
3
9
1. FC Heidenheim 1846
2
-2
3
10
1. FC Magdeburg
2
-2
3
11
SG Dynamo Dresden
2
-2
3
12
Holstein Kiel
2
0
2
13
FC St. Pauli
2
0
2
14
1. FC Kaiserslautern
2
0
2
15
SV Darmstadt 98
2
-1
1
16
SpVgg Greuther Fürth
2
-2
1
17
Hannover 96
2
-3
0
18
VfL 1899 Osnabrück
2
-4
0