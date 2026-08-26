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«Der Junge sprüht vor Ehrgeiz»
FCZ-Flop will in Deutschland durchstarten

Vom FC Zürich über Cardiff City zum 1. FC Magdeburg: Roko Simic will sich in der 2. Bundesliga beweisen. Nach wenigen Trainingseinheiten gab der Kroate sein Debüt im DFB-Pokal.
Publiziert: 10:32 Uhr
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FCZ-Flop Roko Simic verbrachte die Rückrunde 2022/23 auf Leihbasis in Zürich.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Roko Simic neu beim 1. FC Magdeburg in Deutschland
  • Trainer Sander lobt Simics Ehrgeiz
  • Simic erzielte beim FC Zürich 2022/23 insgesamt nur vier Treffer
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

In der Rückrunde der Saison 2022/23 spielte Roko Simic (22) für den FCZ. Der damals 19-Jährige war von RB Salzburg nach Zürich ausgeliehen. Beim Rückrundenauftakt schoss der junge Kroate einen Debüt-Doppelpack gegen Luzern und machte den FCZ-Fans Hoffnungen. Danach blieb ihm aber meist nur noch die Rolle als Joker. Bis zum Ende der Saison kamen nur zwei weitere Treffer dazu – eine enttäuschende Ausbeute.

Nach seiner Zeit beim FCZ kehrte er nach Salzburg zurück, konnte aber auch dort nicht richtig Fuss fassen. Folgerichtig wurde er verkauft und wechselte zu Cardiff City in die englische zweite Liga. Von dort aus wurde er mehrmals verliehen, unter anderem in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC. Die 2. Bundesliga hat ihm wohl gefallen, denn auf diese Saison hin wurde er erneut in die zweithöchste Liga Deutschlands ausgeliehen: zum 1. FC Magdeburg.

Kaltstart im Cup

Simic hatte gerade erst zwei Trainingseinheiten absolviert, als er im Cup direkt zu seiner Magdeburg-Premiere kam. In Bahlingen durfte er in der zweiten Halbzeit ran und sammelte erste Erfahrungen im neuen Team. Trainer Petrik Sander (65) begründet seine Entscheidung: «Man sieht, wie der Junge vor Ehrgeiz sprüht. Es war uns sehr wichtig, ihm sofort das Gefühl zu geben, dass er zu uns gehört.»

Der 22-Jährige agierte hinter dem Torjäger Mateusz Zukowski als hängende Spitze. Interessant ist, dass er nicht nur als Ersatz für Zukowski eingeplant ist, sondern künftig auch an der Seite des Polen für Furore sorgen soll.

2. Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
2
5
6
2
Hertha BSC
Hertha BSC
2
4
6
3
Karlsruher SC
Karlsruher SC
2
1
4
4
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
2
1
4
5
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
2
4
3
6
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
2
2
3
7
VfL Bochum
VfL Bochum
2
0
3
8
Energie Cottbus
Energie Cottbus
2
-1
3
9
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
2
-2
3
10
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
2
-2
3
11
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
2
-2
3
12
Holstein Kiel
Holstein Kiel
2
0
2
13
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
0
2
14
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
2
0
2
15
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
2
-1
1
16
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
2
-2
1
17
Hannover 96
Hannover 96
2
-3
0
18
VfL 1899 Osnabrück
VfL 1899 Osnabrück
2
-4
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
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