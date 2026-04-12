Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
Hannover 96
29
14
53
4
SV 07 Elversberg
28
18
52
5
SV Darmstadt 98
29
16
50
6
Hertha BSC
29
9
47
7
1. FC Kaiserslautern
29
8
46
8
Karlsruher SC
29
-6
40
9
1. FC Nürnberg
29
-2
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
SG Dynamo Dresden
29
0
32
12
Holstein Kiel
29
-7
32
13
Arminia Bielefeld
29
-2
31
14
Fortuna Düsseldorf
29
-18
31
15
1. FC Magdeburg
28
-8
30
16
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
17
SpVgg Greuther Fürth
29
-21
30
18
SC Preußen 06 Münster
29
-16
28