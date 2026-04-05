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SpVgg Greuther Fürth
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0:2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
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SpVgg Greuther Fürth
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Beendet
0:2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
Marino 51'
Bilbija 86'

2. Bundesliga
SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07

05.04.2026, 15:25 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Der SC Paderborn 07 gewinnt die Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 und rückt sechs Spieltage vor Saisonende auf Rang zwei vor. Nach dem torlosen Pausenstand schrammte das Kleeblatt nur knapp an einem Blitzstart vorbei; in Minute 46 scheiterte Dehm mit einem Distanzschuss an Seimen und der Latte. Die Ostwestfalen wandelten ihre erste Offensivszene nach dem Seitenwechsel in die Führung um: Der durch Curda hinter die Abwehrkette geschickte Marino vollstreckte bei freier Bahn aus zehn Metern (51.). Die Vogel-Auswahl gestaltete die Kräfteverhältnisse weiterhin ausgeglichen und tauchte auch immer mal wieder vorne auf. Der eingewechselte Reich traf mit einem flachen Schuss aus 18 Metern nur den Pfosten (66.). In der restlichen Spielzeit verzeichnete das Kleeblatt Ballbesitz- und Feldvorteile, ohne dem Ausgleich noch einmal wirklich nahe zu kommen. Gästejoker Bilbija sorgte dann per Direktabnahme nach Vorarbeit Tigges' für die Entscheidung (86.). Fürth tritt am Samstag in Münster an. Paderborn empfängt am Sonntag Magdeburg. Einen schönen Tag noch!

05.04.2026, 15:23 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

05.04.2026, 15:23 Uhr

90. Minute (+4)

Paderborns Schlussmann Seimen muss behandelt werden, nachdem er in der Luft während eines Fangversuchs getroffen worden ist. Für ihn wird es aber bald weitergehen.

05.04.2026, 15:21 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+3)

Gelbe Karte für Filip Bilbija (SC Paderborn 07)
Bilbija kommt auf der rechten Mittelfeldseite zu spät gegen Münz und holt sich auch noch eine Gelbe Karte ab.

05.04.2026, 15:19 Uhr

90. Minute (+2)

Einwechselspieler John nimmt aus halbrechten 20 Metern mit dem linken Innenrist Mass. Der tempoarme Versuch ist unplaziert und leichte Beute für John.

05.04.2026, 15:19 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

05.04.2026, 15:18 Uhr

90. Minute (+1)

Fürth hat sich noch nicht aufgegeben, attackiert zu Beginn der Nachspielzeit aber nicht mit der letzten Konsequenz. Paderborn verteidigt mit der letzten Linie recht hoch, wirkt dabei durchaus souverän.

05.04.2026, 15:17 Uhr

88. Minute

Fürths sehr wahrscheinliche zweite Niederlage in Serie ist aktuell mit dem Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz verbunden, denn Kiel, Münster und Braunschweig fügen ihren Konten aktuell jeweils einen Punkt hinzu.

05.04.2026, 15:14 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Philipp Ziereis

05.04.2026, 15:14 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Aiman Dardari

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Lars
Erbst
Deutschland
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Fürth, Deutschland
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität
16'600
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