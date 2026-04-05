90. Minute (+6)

Fazit:

Der SC Paderborn 07 gewinnt die Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 und rückt sechs Spieltage vor Saisonende auf Rang zwei vor. Nach dem torlosen Pausenstand schrammte das Kleeblatt nur knapp an einem Blitzstart vorbei; in Minute 46 scheiterte Dehm mit einem Distanzschuss an Seimen und der Latte. Die Ostwestfalen wandelten ihre erste Offensivszene nach dem Seitenwechsel in die Führung um: Der durch Curda hinter die Abwehrkette geschickte Marino vollstreckte bei freier Bahn aus zehn Metern (51.). Die Vogel-Auswahl gestaltete die Kräfteverhältnisse weiterhin ausgeglichen und tauchte auch immer mal wieder vorne auf. Der eingewechselte Reich traf mit einem flachen Schuss aus 18 Metern nur den Pfosten (66.). In der restlichen Spielzeit verzeichnete das Kleeblatt Ballbesitz- und Feldvorteile, ohne dem Ausgleich noch einmal wirklich nahe zu kommen. Gästejoker Bilbija sorgte dann per Direktabnahme nach Vorarbeit Tigges' für die Entscheidung (86.). Fürth tritt am Samstag in Münster an. Paderborn empfängt am Sonntag Magdeburg. Einen schönen Tag noch!