Fazit:
Der SC Paderborn 07 gewinnt die Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 und rückt sechs Spieltage vor Saisonende auf Rang zwei vor. Nach dem torlosen Pausenstand schrammte das Kleeblatt nur knapp an einem Blitzstart vorbei; in Minute 46 scheiterte Dehm mit einem Distanzschuss an Seimen und der Latte. Die Ostwestfalen wandelten ihre erste Offensivszene nach dem Seitenwechsel in die Führung um: Der durch Curda hinter die Abwehrkette geschickte Marino vollstreckte bei freier Bahn aus zehn Metern (51.). Die Vogel-Auswahl gestaltete die Kräfteverhältnisse weiterhin ausgeglichen und tauchte auch immer mal wieder vorne auf. Der eingewechselte Reich traf mit einem flachen Schuss aus 18 Metern nur den Pfosten (66.). In der restlichen Spielzeit verzeichnete das Kleeblatt Ballbesitz- und Feldvorteile, ohne dem Ausgleich noch einmal wirklich nahe zu kommen. Gästejoker Bilbija sorgte dann per Direktabnahme nach Vorarbeit Tigges' für die Entscheidung (86.). Fürth tritt am Samstag in Münster an. Paderborn empfängt am Sonntag Magdeburg. Einen schönen Tag noch!
Spielende
Paderborns Schlussmann Seimen muss behandelt werden, nachdem er in der Luft während eines Fangversuchs getroffen worden ist. Für ihn wird es aber bald weitergehen.
Gelbe Karte für Filip Bilbija (SC Paderborn 07)
Bilbija kommt auf der rechten Mittelfeldseite zu spät gegen Münz und holt sich auch noch eine Gelbe Karte ab.
Einwechselspieler John nimmt aus halbrechten 20 Metern mit dem linken Innenrist Mass. Der tempoarme Versuch ist unplaziert und leichte Beute für John.
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Fürth hat sich noch nicht aufgegeben, attackiert zu Beginn der Nachspielzeit aber nicht mit der letzten Konsequenz. Paderborn verteidigt mit der letzten Linie recht hoch, wirkt dabei durchaus souverän.
Fürths sehr wahrscheinliche zweite Niederlage in Serie ist aktuell mit dem Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz verbunden, denn Kiel, Münster und Braunschweig fügen ihren Konten aktuell jeweils einen Punkt hinzu.
Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Philipp Ziereis
Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Aiman Dardari
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27