Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
34
19
70
2
SV 07 Elversberg
34
25
62
3
SC Paderborn 07
34
14
62
4
Hannover 96
34
16
60
5
SV Darmstadt 98
34
12
52
6
1. FC Kaiserslautern
34
5
52
7
Hertha BSC
34
3
51
8
1. FC Nürnberg
34
2
46
9
VfL Bochum
34
2
44
10
Karlsruher SC
34
-11
44
11
SG Dynamo Dresden
34
1
41
12
Holstein Kiel
34
-4
41
13
Arminia Bielefeld
34
2
39
14
1. FC Magdeburg
34
-6
39
15
Eintracht Braunschweig
34
-18
37
16
SpVgg Greuther Fürth
34
-19
37
17
Fortuna Düsseldorf
34
-20
37
18
SC Preußen 06 Münster
34
-23
30