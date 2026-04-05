Halbzeitfazit:
Der FC Schalke gewinnt am Ende knapp mit 1:0 gegen den Karlsruher Sportclub. Nachdem es zur Pause noch 0:0 stand, kamen die Hausherren mit mehr Elan aus der Kabine und kreierten mehr Torchancen. In der 72. Minute nickte dann Karaman einen Kopfball vom ersten Pfosten ins lange Eck und traf zur verdienten Führung. Auch danach konnten sich die Badener kaum vom Druck der Königsblauen befreien. In den letzten Minuten versuchte es der KSC dann noch einmal, doch Schalke brachte am Ende den 1:0-Erfolg über die Zeit. Durch den Sieg bleibt S04 mit 55 Punkten an der Tabellenspitze. Die Badener rutschen mit 37 Zähler auf den neunten Rang ab.
Spielende
Der KSC setzt sich noch einmal fest, doch Schalke verteidigt stark und kontert nach einem Ballverlust von Kwon. El-Faouzi legt den Ball von rechts ins Zentrum zu Lasme und der will die Kugel aus spitzem Winkel rechts an Bernat vorbeilegen. Der Karlsruher macht sich aber breit und verhindert den Abschluss ins kurze Eck.
Fünf Minuten bleiben den Gästen noch, um hier noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. Nun holen sie einen Eckball heraus. Herold flankt den Ball von rechts scharf an den zweiten Pfosten. Ambrosius steigt hoch und nickt die Kugel aufs Tor, doch Karius ist da.
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Noch einmal ein Freistoss für die Gäste aus Baden. Der zweitbeste Topscorer der Liga, Wanitzek, steht bereit. Er jagt den Ball in die Mauer und danach können sich die Hausherren befreien.
Wieder geht es bei den Gastgebern schnell. Gantenbein legt die Kugel schnell aus dem Zentrum nach links zu El-Faouzi, doch der Pass ist etwas zu spitz und Königsblau nimmt so ein wenig das Tempo aus dem Spiel und die Badener stehen wieder eng beisammen.
Noch fünf reguläre Minuten sind auf der Uhr. Kommt der KSC noch einmal gefährlich vors Tor und erzielt hier den glücklichen Ausgleich oder bleibt S04 auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen?
Einwechslung bei Karlsruher SC: Roko Šimić
Auswechslung bei Karlsruher SC: Rafael Pinto Pedrosa
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27