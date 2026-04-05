90. Minute (+6)

Halbzeitfazit:

Der FC Schalke gewinnt am Ende knapp mit 1:0 gegen den Karlsruher Sportclub. Nachdem es zur Pause noch 0:0 stand, kamen die Hausherren mit mehr Elan aus der Kabine und kreierten mehr Torchancen. In der 72. Minute nickte dann Karaman einen Kopfball vom ersten Pfosten ins lange Eck und traf zur verdienten Führung. Auch danach konnten sich die Badener kaum vom Druck der Königsblauen befreien. In den letzten Minuten versuchte es der KSC dann noch einmal, doch Schalke brachte am Ende den 1:0-Erfolg über die Zeit. Durch den Sieg bleibt S04 mit 55 Punkten an der Tabellenspitze. Die Badener rutschen mit 37 Zähler auf den neunten Rang ab.