90. Minute (+4)

Fazit:

Der Abstiegsgipfel zwischen Holstein Kiel und Preussen Münster endet mit einem 0:0. Von Beginn an war Kiel die aktivere Mannschaft und hatte mehr Ballbesitz. Die Störche schafften es aber nicht, das in Torgefahr umzumünzen, auch weil Münster hinten sehr kompakt stand und nichts zuliess. Nach dem Seitenwechsel blieb es über weite Strecken eine zähe Angelegenheit und beide Teams taten sich schwer. Am Ende hatten die Münsteraner sogar die besseren Chancen, doch insgesamt ist die Punkteteilung gerecht.