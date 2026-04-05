Fazit:
Der Abstiegsgipfel zwischen Holstein Kiel und Preussen Münster endet mit einem 0:0. Von Beginn an war Kiel die aktivere Mannschaft und hatte mehr Ballbesitz. Die Störche schafften es aber nicht, das in Torgefahr umzumünzen, auch weil Münster hinten sehr kompakt stand und nichts zuliess. Nach dem Seitenwechsel blieb es über weite Strecken eine zähe Angelegenheit und beide Teams taten sich schwer. Am Ende hatten die Münsteraner sogar die besseren Chancen, doch insgesamt ist die Punkteteilung gerecht.
Spielende
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Die letzten Sekunden laufen Tolkin wirft den Ball von rechts ein. Dort klärt aber ein Verteidiger sofort per Kopf.
Da war die Chance für Münster! Preussen macht das Spiel schnell und Vilhelmsson passt rechts im Sechzehner in den Rückraum zu Bouchama. Der könnte frei abschliessen, hat aber Probleme bei der Ballannahme und die Chance verpufft.
Einwechslung bei Preussen Münster: Oscar Vilhelmsson
Einwechslung bei Preussen Münster: Imad Rondić
Auswechslung bei Preussen Münster: Lars Lokotsch
Auswechslung bei Preussen Münster: Etienne Amenyido
Einwechslung bei Holstein Kiel: Marcus Müller
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27