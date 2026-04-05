DE
FR
Abonnieren
Holstein Kiel
Holstein Kiel
0:0
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
Zum Fussball-Kalender
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Beendet
0:0
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster

2. Bundesliga
Holstein Kiel - SC Preußen 06 Münster

05.04.2026, 15:25 Uhr

90. Minute (+4)

Fazit:
Der Abstiegsgipfel zwischen Holstein Kiel und Preussen Münster endet mit einem 0:0. Von Beginn an war Kiel die aktivere Mannschaft und hatte mehr Ballbesitz. Die Störche schafften es aber nicht, das in Torgefahr umzumünzen, auch weil Münster hinten sehr kompakt stand und nichts zuliess. Nach dem Seitenwechsel blieb es über weite Strecken eine zähe Angelegenheit und beide Teams taten sich schwer. Am Ende hatten die Münsteraner sogar die besseren Chancen, doch insgesamt ist die Punkteteilung gerecht.

05.04.2026, 15:21 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+4)

Spielende

05.04.2026, 15:20 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

05.04.2026, 15:20 Uhr

90. Minute (+2)

Die letzten Sekunden laufen Tolkin wirft den Ball von rechts ein. Dort klärt aber ein Verteidiger sofort per Kopf.

05.04.2026, 15:19 Uhr

89. Minute

Da war die Chance für Münster! Preussen macht das Spiel schnell und Vilhelmsson passt rechts im Sechzehner in den Rückraum zu Bouchama. Der könnte frei abschliessen, hat aber Probleme bei der Ballannahme und die Chance verpufft.

05.04.2026, 15:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung bei Preussen Münster: Oscar Vilhelmsson

05.04.2026, 15:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung bei Preussen Münster: Imad Rondić

05.04.2026, 15:16 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung bei Preussen Münster: Lars Lokotsch

05.04.2026, 15:16 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung bei Preussen Münster: Etienne Amenyido

05.04.2026, 15:15 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung bei Holstein Kiel: Marcus Müller

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Max
Burda
Deutschland
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Kiel, Deutschland
Holstein-Stadion
Kapazität
15'034
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen