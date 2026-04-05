Fazit:
Das Topspiel zwischen Hannover 96 und der SV Elversberg endet durchaus leistungsgerecht mit einem 1:1. Im ersten Durchgang hatte Hannover die Nase vorne, brauchte aber die Unterstützung von Maximilian Rohr. Bei der ersten von gleich drei gefährlichen Aktionen in Richtung des eigenen Tores unterlief dem Unglücksraben ein Eigentor. Im zweiten Durchgang verlagerte sich die Partie mehr in Richtung der Hälfte der Gastgeber. Als Aséko dann in der 56. Minute ausrutschte und dadurch Pherai zu Fall brachte, konnte Lukas Petkov per Elfmeter ausgleichen. Es blieb intensiv, wobei klare Chancen zu selten auftraten. Stattdessen sammelten beide Teams in der Schlussphase Gelbe Karten. So bleibt es bei der Punkteteilung.
Spielende
Keine Chance mehr! Kristof schlägt die Ecke aus der Gefahrenzone!
Kurzer Check eines möglichen Elfmeters, aber Saad lässt sich viel zu leicht fallen. Das reicht nicht. Immerhin noch eine Ecke für Hannover!
Raif Adam könnte kontern, wird gezogen von Neubauer, bleibt aber auf den Beinen. Dennoch holt ihn dadurch ein Verteidiger ein und trennt ihn vom Ball. Natürlich fordert Elversberg hier einen Freistoss, der jedoch verwehrt bleibt.
Gelbe Karte für Lukas Pinckert (SV 07 Elversberg)
Vierte Gelbe Karte für Pinckert, vierte Gelbe Karte dieser Nachspielzeit. Der Saarländer stört Noll beim Abschlag. Auch hier liegt Dr. Kampka richtig.
Es gibt noch einen Eckball für Elversberg. Die bringt allerdings nichts ein.
Gelbe Karte für Elias Saad (Hannover 96)
Es hört gar nicht mehr auf mit den Karten. Diesmal verliert Saad den Ball und verhindert Schlimmeres, indem er seinen Gegenspieler umreisst.
Gelbe Karte für Amara Condé (SV 07 Elversberg)
Jetzt pfeift Dr. Kampka eine Balleroberung von Petkov ab. Das regt Condé fürchterlich auf, weshalb er sich beim Schiedsrichter beschwert. Zu deutlich, denn dafür sieht er ebenfalls Gelb.
Gelbe Karte für Nicholas Mickelson (SV 07 Elversberg)
Mickelson greift ins Trikot des Gegenspielers und holt sich seine 3. Gelbe Karte der Saison ab.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27