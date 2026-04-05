90. Minute (+9)

Fazit:

Das Topspiel zwischen Hannover 96 und der SV Elversberg endet durchaus leistungsgerecht mit einem 1:1. Im ersten Durchgang hatte Hannover die Nase vorne, brauchte aber die Unterstützung von Maximilian Rohr. Bei der ersten von gleich drei gefährlichen Aktionen in Richtung des eigenen Tores unterlief dem Unglücksraben ein Eigentor. Im zweiten Durchgang verlagerte sich die Partie mehr in Richtung der Hälfte der Gastgeber. Als Aséko dann in der 56. Minute ausrutschte und dadurch Pherai zu Fall brachte, konnte Lukas Petkov per Elfmeter ausgleichen. Es blieb intensiv, wobei klare Chancen zu selten auftraten. Stattdessen sammelten beide Teams in der Schlussphase Gelbe Karten. So bleibt es bei der Punkteteilung.