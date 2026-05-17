Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
33
18
67
2
SV 07 Elversberg
33
22
59
3
Hannover 96
33
16
59
4
SC Paderborn 07
33
12
59
5
SV Darmstadt 98
33
14
52
6
Hertha BSC
33
8
51
7
1. FC Kaiserslautern
33
4
49
8
1. FC Nürnberg
33
2
45
9
Karlsruher SC
33
-10
44
10
VfL Bochum
33
1
41
11
Holstein Kiel
33
-3
41
12
1. FC Magdeburg
33
-5
39
13
SG Dynamo Dresden
33
0
38
14
Eintracht Braunschweig
33
-17
37
15
Fortuna Düsseldorf
33
-17
37
16
Arminia Bielefeld
33
-3
36
17
SpVgg Greuther Fürth
33
-22
34
18
SC Preußen 06 Münster
33
-20
30