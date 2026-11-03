Frank Schmidt hört nach fast 20 Jahren als Trainer des 1. FC Heidenheim auf. Der Kulttrainer hat sich entschieden, ab Sommer eine Pause einzulegen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der dienstälteste Trainer im deutschen Profifussball hört auf: Heidenheims Frank Schmidt (52) legt sein Amt im Sommer nach 19 Saisons auf eigenen Wunsch hin nieder. Nie war ein Coach im deutschen Profifussball länger im Amt.

«Es war beeindruckend, wie sehr sich der Verein um eine erneute Vertragsverlängerung mit mir bemüht hat. In den letzten Wochen ist bei mir jedoch der Entschluss gereift, dass es an der Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen – auch hinsichtlich der Planungsfähigkeit des FCH», wird Schmidt auf der Klubwebseite zitiert.

Der gebürtige Heidenheimer war bereits zum Ende seiner Spielerkarriere vier Jahre lang (2003 bis 2007) für den Klub aktiv, der sich in dieser Periode vom Heidenheimer Sportbund abgespaltet hat. Direkt im Anschluss übernahm er den Trainerjob des damaligen Viertligisten. Durch Meisterschaften in der Oberliga (2009), 3. Liga (2014) und 2. Bundesliga (2023) führte er den Kleinstadtklub (50'000 Einwohner) bis in die 1. Bundesliga und mit Platz acht in der Saison 2023/24 sogar bis in die Conference League.

Gelingt der Wiederaufstieg zum Abschluss?

Auch nach dem Abstieg in der letzten Saison hielt der Verein erwartungsgemäss am Urgestein fest. «Wir haben gemeinsam als FCH über viele Jahre eine einzigartige Geschichte im deutschen Profifussball geschrieben, aber das letzte Kapitel ist noch nicht zu Ende. Darauf freue ich mich jetzt und verspüre eine grosse Lust darauf», erklärt Schmidt.

Die Baden-Württemberger liegen nach zehn von 34 Runden mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsrang auf Platz sechs. Gelingt dem Team von Ex-St.-Gallen-Stürmer Alessandro Vogt (21) in Schmidts letzter Saison der direkte Wiederaufstieg? Es wäre das perfekte Ende einer unglaublichen Amtszeit.

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