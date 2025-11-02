DE
FR
Abonnieren
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
13:30
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
Zum Fussball-Kalender
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
Ab 13:30 Uhr
Vs
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern

2. Bundesliga
Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
11
8
24
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
11
14
23
3
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
10
8
23
4
Hannover 96
Hannover 96
11
5
21
5
Karlsruher SC
Karlsruher SC
11
5
21
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
10
7
19
7
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
11
7
19
8
Hertha BSC
Hertha BSC
11
4
17
9
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
11
3
14
10
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
11
-3
14
11
Holstein Kiel
Holstein Kiel
11
0
12
12
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
11
-4
12
13
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
10
-9
10
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
11
-10
10
15
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
10
-12
10
16
VfL Bochum
VfL Bochum
10
-6
7
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
11
-7
7
18
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
10
-10
7
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Lars
Erbst
Deutschland
Anstoss
Sonntag
02. November 2025 um 13:30 Uhr
Stadion
Düsseldorf, Deutschland
Merkur Spiel-Arena
Kapazität
54’600
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen