Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
11
8
24
2
SV 07 Elversberg
11
14
23
3
SC Paderborn 07
10
8
23
4
Hannover 96
11
5
21
5
Karlsruher SC
11
5
21
6
1. FC Kaiserslautern
10
7
19
7
SV Darmstadt 98
11
7
19
8
Hertha BSC
11
4
17
9
Arminia Bielefeld
11
3
14
10
SC Preußen 06 Münster
11
-3
14
11
Holstein Kiel
11
0
12
12
1. FC Nürnberg
11
-4
12
13
Fortuna Düsseldorf
10
-9
10
14
Eintracht Braunschweig
11
-10
10
15
SpVgg Greuther Fürth
10
-12
10
16
VfL Bochum
10
-6
7
17
SG Dynamo Dresden
11
-7
7
18
1. FC Magdeburg
10
-10
7