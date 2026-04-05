Fazit:
Schiedsrichter Tom Bauer pfeift ab, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend waren und durch den Treffer von Nzingoula auch in Front lagen, kamen die Braunschweiger deutlich besser aus der Kabine und erzielten auch den vermeintlichen Ausgleich früh, der aber zurückgenommen wurde. Danach blieben die Gastgeber aber das bessere Team, sicherten sich verdientermassen den Ausgleich, konnten das Spiel am Ende aber nicht mehr komplett drehen.
Spielende
Das ist noch einmal die Riesen-Gelegenheit! Mit starkem Direktpassspiel kombinieren sich die Braunschweiger stark in den Strafraum, in dem Opoku noch einmal das Abspiel auf Tempelmann findet. Der zieht ab, scheitert aber an Reichert, im Anschluss klärt Koudossou stark vor dem nachschussbereiten Yardımcı.
Nach einem langen Einwurf haben die Gäste noch einmal die riesige Chance auf den späten Führungstreffer, beim Schuss halbrechts aus dem Strafraum steht aber Hoti vor der Linie richtig und kann abblocken.
Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Robin Heusser
Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Erencan Yardımcı
Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Kaufmann
Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Johan Gómez
Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Justin von der Hitz
Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Mohamed Alì Zoma
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27