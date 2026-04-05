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Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
1:1
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
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Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Beendet
1:1
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
Mijatovic 61'
Nzingoula 17'

2. Bundesliga
Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg

05.04.2026, 15:41 Uhr

90. Minute (+10)

Fazit:
Schiedsrichter Tom Bauer pfeift ab, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend waren und durch den Treffer von Nzingoula auch in Front lagen, kamen die Braunschweiger deutlich besser aus der Kabine und erzielten auch den vermeintlichen Ausgleich früh, der aber zurückgenommen wurde. Danach blieben die Gastgeber aber das bessere Team, sicherten sich verdientermassen den Ausgleich, konnten das Spiel am Ende aber nicht mehr komplett drehen.

05.04.2026, 15:34 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+10)

Spielende

05.04.2026, 15:25 Uhr

90. Minute (+9)

Das ist noch einmal die Riesen-Gelegenheit! Mit starkem Direktpassspiel kombinieren sich die Braunschweiger stark in den Strafraum, in dem Opoku noch einmal das Abspiel auf Tempelmann findet. Der zieht ab, scheitert aber an Reichert, im Anschluss klärt Koudossou stark vor dem nachschussbereiten Yardımcı.

05.04.2026, 15:23 Uhr

90. Minute (+5)

Nach einem langen Einwurf haben die Gäste noch einmal die riesige Chance auf den späten Führungstreffer, beim Schuss halbrechts aus dem Strafraum steht aber Hoti vor der Linie richtig und kann abblocken.

05.04.2026, 15:21 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Robin Heusser

05.04.2026, 15:21 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Erencan Yardımcı

05.04.2026, 15:21 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Kaufmann

05.04.2026, 15:21 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+4)

Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Johan Gómez

05.04.2026, 15:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+3)

Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Justin von der Hitz

05.04.2026, 15:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+3)

Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Mohamed Alì Zoma

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tom
Bauer
Deutschland
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Braunschweig, Deutschland
Eintracht-Stadion
Kapazität
24'474
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