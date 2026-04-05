90. Minute (+10)

Fazit:

Schiedsrichter Tom Bauer pfeift ab, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend waren und durch den Treffer von Nzingoula auch in Front lagen, kamen die Braunschweiger deutlich besser aus der Kabine und erzielten auch den vermeintlichen Ausgleich früh, der aber zurückgenommen wurde. Danach blieben die Gastgeber aber das bessere Team, sicherten sich verdientermassen den Ausgleich, konnten das Spiel am Ende aber nicht mehr komplett drehen.