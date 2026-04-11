Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
Karlsruher SC
29
-6
40
9
1. FC Nürnberg
28
0
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Holstein Kiel
29
-7
32
12
Arminia Bielefeld
29
-2
31
13
Fortuna Düsseldorf
29
-18
31
14
1. FC Magdeburg
28
-8
30
15
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
16
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27