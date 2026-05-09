Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
SC Paderborn 07
33
12
59
4
Hannover 96
32
16
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
1. FC Kaiserslautern
33
4
49
7
Hertha BSC
32
7
48
8
Karlsruher SC
33
-10
44
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
33
-3
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29