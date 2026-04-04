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1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
4:1
VfL Bochum
VfL Bochum
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1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
Beendet
4:1
VfL Bochum
VfL Bochum
Musonda 7'
Atik 44'
Zukowski 71', 73'
Hofmann 56'

2. Bundesliga
1. FC Magdeburg - VfL Bochum

04.04.2026, 14:55 Uhr

90. Minute (+5)

Fazit:
Der 1. FC Magdeburg gewinnt hochverdient mit 4:1 gegen den VfL Bochum und macht damit einen Sprung weg von den Abstiegsplätzen! Nach einer schwachen ersten Hälfte kamen die Gäste stark verbessert aus der Kabine und waren nach dem Anschlusstreffer von Philipp Hofmann (56.) drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Dank eines gross aufspielenden Barış Atik und des Doppelpacks von Mateusz Żukowski zog der FCM das Spiel aber zurück auf seine Seite. Das Team von Petrik Sander springt damit vorübergehend auf Platz 13, während der VfL mit nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen nun immer weiter in den Abstiegskampf gerät. Der FCM hat als Nächstes beim Top-Team aus Paderborn ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Bochum muss parallel bei den abstiegsbedrohten Braunschweigern dringend punkten.

04.04.2026, 14:53 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+5)

Spielende

04.04.2026, 14:53 Uhr

90. Minute (+4)

Magdeburg läuft bis zum Schluss vorne an und will hier nichts anbrennen lassen. Die letzten 60 Sekunden laufen.

04.04.2026, 14:50 Uhr

90. Minute (+1)

Die Entscheidung ist längst gefallen. Vier Minuten lässt das Schiedsrichtergespann noch nachspielen.

04.04.2026, 14:49 Uhr

90. Minute

Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

04.04.2026, 14:49 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte für Noah Pesch (1. FC Magdeburg)
Pesch holt sich noch eine Verwarnung für ein taktisches Foul ab.

04.04.2026, 14:49 Uhr

89. Minute

Żukowski bekommt noch eine kleine Chance auf den Dreierpack. Sein Schuss aus der Drehung geht jedoch deutlich über den Kasten.

04.04.2026, 14:47 Uhr

88. Minute

Bockhorn hat ebenfalls ein richtig gutes Spiel gemacht und wird in den letzten Minuten von Džogović ersetzt.

04.04.2026, 14:47 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Eldin Džogović

04.04.2026, 14:46 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Herbert Bockhorn

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Prigan
Deutschland
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Magdeburg, Deutschland
MDCC-Arena
Kapazität
30'098
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