Fazit:
Der 1. FC Magdeburg gewinnt hochverdient mit 4:1 gegen den VfL Bochum und macht damit einen Sprung weg von den Abstiegsplätzen! Nach einer schwachen ersten Hälfte kamen die Gäste stark verbessert aus der Kabine und waren nach dem Anschlusstreffer von Philipp Hofmann (56.) drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Dank eines gross aufspielenden Barış Atik und des Doppelpacks von Mateusz Żukowski zog der FCM das Spiel aber zurück auf seine Seite. Das Team von Petrik Sander springt damit vorübergehend auf Platz 13, während der VfL mit nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen nun immer weiter in den Abstiegskampf gerät. Der FCM hat als Nächstes beim Top-Team aus Paderborn ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Bochum muss parallel bei den abstiegsbedrohten Braunschweigern dringend punkten.
Spielende
Magdeburg läuft bis zum Schluss vorne an und will hier nichts anbrennen lassen. Die letzten 60 Sekunden laufen.
Die Entscheidung ist längst gefallen. Vier Minuten lässt das Schiedsrichtergespann noch nachspielen.
Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4
Gelbe Karte für Noah Pesch (1. FC Magdeburg)
Pesch holt sich noch eine Verwarnung für ein taktisches Foul ab.
Żukowski bekommt noch eine kleine Chance auf den Dreierpack. Sein Schuss aus der Drehung geht jedoch deutlich über den Kasten.
Bockhorn hat ebenfalls ein richtig gutes Spiel gemacht und wird in den letzten Minuten von Džogović ersetzt.
Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Eldin Džogović
Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Herbert Bockhorn
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27