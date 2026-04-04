90. Minute (+5)

Fazit:

Der 1. FC Magdeburg gewinnt hochverdient mit 4:1 gegen den VfL Bochum und macht damit einen Sprung weg von den Abstiegsplätzen! Nach einer schwachen ersten Hälfte kamen die Gäste stark verbessert aus der Kabine und waren nach dem Anschlusstreffer von Philipp Hofmann (56.) drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Dank eines gross aufspielenden Barış Atik und des Doppelpacks von Mateusz Żukowski zog der FCM das Spiel aber zurück auf seine Seite. Das Team von Petrik Sander springt damit vorübergehend auf Platz 13, während der VfL mit nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen nun immer weiter in den Abstiegskampf gerät. Der FCM hat als Nächstes beim Top-Team aus Paderborn ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Bochum muss parallel bei den abstiegsbedrohten Braunschweigern dringend punkten.