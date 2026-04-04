Fazit:
Feierabend auf dem Betzenberg, der 1. FC Kaiserslautern bezwingt Fortuna Düsseldorf verdient mit 3:0. Nach dem teilweise trostlosen ersten Durchgang begann auch der zweite Abschnitt ohne Höhepunkte. Nach rund einer Stunde fungierte dann Jacob Rasmussen als Knotenlöser, als er eine Ecke im zweiten Anlauf per Kopf in die Maschen setzte (62.). Danach blieben die Fortunen zwar tapfer, waren offensiv aber nicht zu sehen. Stattdessen machte Şahin frühzeitig den Deckel drauf (76.), ehe er in der Nachspielzeit noch mal für Hanslik auflegte (90+6). Insgesamt war der Platzverweis der Knackpunkt für eine harmlose Düsseldorfer Mannschaft, die weiterhin tief unten drinsteht. Für sie geht es am Freitag gegen Holstein Kiel weiter. Der FCK bestätigt einmal mehr seine Heimstärke. In einer Woche gastiert er bei Hertha BSC.
Spielende
Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 3:0 durch Daniel Hanslik
Das 3:0! Bei einem Konter in den letzten Sekunden der Begegnung entwischt Şahin nach einem Querpass über links. Seine Aussenrist-Flanke drückt Hanslik vor Kastenmeier aus vier Metern ins kurze Eck.
Die Nachspielzeit plätschert ein wenig vor sich hin. Längst ist die Angelegenheit hier entschieden.
Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5
Skyttä scheitert aus zwölf Metern von links aus leicht spitzem Winkel an Kastenmeier. Düsseldorfs Schlussmann ist heute der beste Gäste-Spieler.
Zwar agiert die Anfang-Elf weiter nach vorne. Spannend wird diese Schlussphase aber nicht mehr.
Für die Fortuna droht der Spieltag übrigens schon heute ganz bitter zu verlaufen. Nicht nur wird sie ihre Partie in Kaiserslautern verlieren, auch die Abstiegskonkurrenten aus Bielefeld (2:1 gegen Darmstadt) und Magdeburg (4:1 gegen Bochum) liegen derzeit vorne. Die Sorgen werden damit also nicht kleiner.
Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jordi Paulina
Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Satoshi Tanaka
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27