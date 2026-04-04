90. Minute (+7)

Fazit:

Feierabend auf dem Betzenberg, der 1. FC Kaiserslautern bezwingt Fortuna Düsseldorf verdient mit 3:0. Nach dem teilweise trostlosen ersten Durchgang begann auch der zweite Abschnitt ohne Höhepunkte. Nach rund einer Stunde fungierte dann Jacob Rasmussen als Knotenlöser, als er eine Ecke im zweiten Anlauf per Kopf in die Maschen setzte (62.). Danach blieben die Fortunen zwar tapfer, waren offensiv aber nicht zu sehen. Stattdessen machte Şahin frühzeitig den Deckel drauf (76.), ehe er in der Nachspielzeit noch mal für Hanslik auflegte (90+6). Insgesamt war der Platzverweis der Knackpunkt für eine harmlose Düsseldorfer Mannschaft, die weiterhin tief unten drinsteht. Für sie geht es am Freitag gegen Holstein Kiel weiter. Der FCK bestätigt einmal mehr seine Heimstärke. In einer Woche gastiert er bei Hertha BSC.