Bei Newcastle steckt Nick Woltemade in einer schwierigen Situation. Nun könnte es einen Ausweg geben: Napoli soll an einer Leihe des deutschen Stürmers interessiert sein.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Läuft Nick Woltemade (24) bald in der Serie A auf? Gemäss Transferinsider Fabrizio Romano soll mit Napoli zumindest ein Klub aus der italienischen Top-Liga am deutschen Stürmer interessiert sein – die Süditaliener haben sich demnach bei Newcastle, wo Woltemade noch einen Vertrag bis 2031 besitzt, über ein mögliches Leihgeschäft erkundigt.

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Ein solches wäre für den 24-Jährigen so etwas wie ein Befreiungsschlag: Woltemade hat beim Zwölften der letzten Premier-League-Saison einen schweren Stand. Die Erwartungen, die ihn seit seinem 70-Millionen-Franken-Transfer aus Stuttgart im vergangenen Sommer begleiten, hat er nie wirklich erfüllen können. In seinem ersten Jahr bei Newcastle kommt er in 51 Spielen nur auf elf Tore.

Beim Start in die neue Premier-League-Saison gegen Liverpool (2:2) sass der zwölffache deutsche Internationale 90 Minuten lang auf der Bank, mit Yoane Wissa und William Osula hat er auf der Stürmerposition zudem grosse Konkurrenz – ein vorübergehender Abgang Woltemades aus Newcastle käme vor diesem Hintergrund nicht wirklich überraschend.

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