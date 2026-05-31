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«Ich hatte das Gefühl, noch nicht fertig zu sein»
Ex-YB-Coach Hütter kehrt zu Bundesligist zurück

Der ehemalige YB-Meistertrainer Adi Hütter kehrt in die Bundesliga zurück. Der 56-Jährige übernimmt wieder als Coach bei Eintracht Frankfurt.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Der Trainer Adi Hütter hat einen neuen Job gefunden.
Foto: IMAGO/PsnewZ

Rückkehr in die Bundesliga: Der Österreicher Adi Hütter übernimmt wieder als Trainer bei Eintracht Frankfurt. Der 56-Jährige war bereits von 2018 bis 2021 Coach des Klubs. Nun hat er einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

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Zuletzt war Hütter Cheftrainer bei der AS Monaco. Dort wurde er aber nach zwei Champions-League-Qualifikationen am 10. Oktober 2025 entlassen. 

Vor seiner ersten Anstellung bei Frankfurt war Hütter mit grossen Erfolgen bei Red Bull Salzburg (Double-Sieger) und bei den Young Boys (Schweizer Meister) aufgefallen. Nun will er bei der Eintracht an die alten Höhenflüge anknöpfen. «Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und habe ich nie vergessen. Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein. Umso mehr freue ich mich, die Gelegenheit zu haben, diese Aufgabe mit viel Arbeit, Disziplin und einem klaren Fokus angehen zu dürfen», wird Hütter in der Pressemitteilung von Frankfurt zitiert.

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