DE
FR
Abonnieren

Seit Oktober ohne Job
Bundesliga-Klub holt Ex-YB-Coach Hütter zurück

Das Wechsel-Fieber steht bevor. In der Sommerpause nimmt der Transfermarkt so richtig Fahrt auf. Hier im Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.
Publiziert: 12:10 Uhr
|
Aktualisiert: 12:14 Uhr
Kommentieren
Das sind die Öffnungszeiten der wichtigsten Transferfenster
  • Super League: 30. Juni bis 8. September
  • Bundesliga: 30. Juni bis 1. September
  • Premier League: 14. Juni bis 31. August
  • LaLiga: 30. Juni bis 1. September
  • Serie A: 28. Juni bis 1. September
  • Ligue 1: 1. Juli bis 31. August

Du willst nichts verpassen? Folge unserem Transferfeed und aktiviere automatische Push-Nachrichten.

  • Super League: 30. Juni bis 8. September
  • Bundesliga: 30. Juni bis 1. September
  • Premier League: 14. Juni bis 31. August
  • LaLiga: 30. Juni bis 1. September
  • Serie A: 28. Juni bis 1. September
  • Ligue 1: 1. Juli bis 31. August

Du willst nichts verpassen? Folge unserem Transferfeed und aktiviere automatische Push-Nachrichten.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers