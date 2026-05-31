- Super League: 30. Juni bis 8. September
- Bundesliga: 30. Juni bis 1. September
- Premier League: 14. Juni bis 31. August
- LaLiga: 30. Juni bis 1. September
- Serie A: 28. Juni bis 1. September
- Ligue 1: 1. Juli bis 31. August
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