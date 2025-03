Heisse Szene in Baller League

1/7 Zoff in der Baller League: Kontra K (l.) und Nader Jindaoui geraten aneinander. Foto: imago/Matthias Koch

Darum gehts Nader Jindaoui wird von Rapper Kontra K umgerammt

Danach kommt es zu einer grossen Rudelbildung

Während sich der Rapper entschuldigt, bleibt der Influencer stumm

Es läuft der 3. Spieltag bei der Hallenliga Baller League, als es knallt. Das Spiel zwischen Beton Berlin und dem FC Nitro befindet sich in der heissen Schlussphase beim Stand von 6:6, als ein Spieler von Nitro alleine aufs Tor läuft.

Team-Manager Nader Jindaoui (28) hält es vor Spannung nicht mehr auf den Sitzen, der Influencer rennt am Rande des Platzes mit seinem Schützling mit und will ihm noch Tipps auf den Weg geben. Dies passt Rapper Kontra K (37) so gar nicht, der Manager des Gegnerteams stürmt auf den Platz und rammt Jindaoui mit einem Check gegen die Schulter um.

Rudelbildung auf dem Feld

Der Influencer, der auch als Fussballer in den USA aktiv ist, steht wütend auf und geht auf den Rapper los. Es entsteht eine grosse Rudelbildung auf dem Platz, die beiden Streithähne müssen getrennt werden. Doch auch danach geht es weiter, die zwei Manager wollen die Sache draussen vor der Halle klären.

Ob sich Jindaoui beim Fallen verletzt hat, ist unklar. Der gebürtige Berliner reiste sofort nach dem Spiel zurück in die USA, wo er beim Drittligisten Ventura County – dem Farmteam von MLS-Meister LA Galaxy – spielt. Im Sommer wechselte er von der zweiten Mannschaft von Hertha BSC in die Staaten.

Kontra K entschuldigt sich

Während sich der Fussballer bisher nicht geäussert hat, nimmt Kontra K noch am Abend Stellung. Und der Rapper entschuldigt sich. «Fussball ist hitzig. Ich wollte den Jungen eigentlich nur ausbremsen. Er ist unglücklich gefallen. Ich versuche, mich zu entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich aufs Feld gerannt bin. Ich wollte ihn nur von meinem Feld haben», sagt er in seiner Instagram-Story.

Für ihn sei die Sache jetzt aber geklärt: «Wir haben uns alle die Hand gegeben. Von mir nur Liebe. So ist es halt manchmal.»

Kommenden Montag könnte es zu einem Wiedersehen von Kontra K und Nader Jindaoui kommen. Dann steht der vierte Spieltag der Baller League an. Die Hallenliga wurde 2024 von Mats Hummels (36), Lukas Podolski (39) und einigen Influencern gegründet und befindet sich derzeit in ihrer dritten Saison.